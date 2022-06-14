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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışında bulundu

14 Haziran 2022 Salı 17:45
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışında bulundu

Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesi'ne solunum  cihazı  bağışında   bulundu

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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'nden verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Bölümü, Çocuk Sağlığı Bölümü ve Erken Doğan  Çocuk Bölümlerin’de kullanılmak üzere 10 adet nebulizatör (solunum) cihazı ve teknik bölümde kullanılmak üzere bir adet oksijen tüpünü Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne teslim etti.

 Teslimatta Kulüp Başkanı Berna Y. Özdoğa, Başhekim Dr. Adil Özuyanık ve ilgili bölümlerden  doktorlar da bulundu.

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Son Güncelleme: 14.06.2022 17:55
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