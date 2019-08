Başkan Fadıl Aksun, Denetimli Serbestlik Kurulu tarafından mahkemeye aktarılan bilgileri oldukça değerli bulduklarını söyledi. Aksun, “Maalesef denetimli serbestlik hakkını tanırken polise ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yapılan ispat-ı vücutlar yanında bizim için en değerli olan kontrol mekanizması kişilerden uyuşturucu madde kullanmadıklarına dair analize konu edilecek testlerin yapılması idi. Ancak görüyoruz ki laboratuarla ilgili yaşanan sıkıntılardan ötürü bu testler yapılmamakta, bir başka deyişle Denetimli Serbestlik Kurulu'nun iki ayağından biri çok ciddi şekilde aksamaktadır. Bu da bizim açımızdan üzüntü vericidir. Özellikle devletin yetkili makamları tarafından Denetimli Serbestlik Kurulu'nun laiki veçhile işlevsel hale getirilmesi ve bunu ivedilikle yapılmasını temenni ederiz. İstatistiklere göre 201 davanın 99'unun uyuşturucu madde suçları ile ilgilidir. Bu da %50'ye yakın bir orandır. Bu oranın ciddi bir oran olduğu aşikârdır. Yine az önce işlevsellik anlamında tökezlediğini düşündüğümüz denetimli serbestlik yapısı açısından da 33 kişinin yani 99 uyuşturucu suçundan mahkûm olan 33 kişinin yani 1/3'lük rakamında denetimli serbestliğe bağlandığını görmekteyiz. Bu da bir hayli yüksek bir orandır ve bu yönde bu hakkı sağlayan kişilerin de temel amacı ceza almamalarının yanında uyuşturucu illetinden kurtulmalarıdır. Bunu yapabilmek için de az önce dediğimiz şekildeki testlerin bilfiil yapılması elzemdir.” İfadelerini kullandı. Aksun, verilere göre mahkûm olan sanıkların yüzde 34'ünün KKTC vatandaşı, yüzde 66'sinin ise yabancı uyruklu olduğunu belirtti. Bu oran hesaplanırken çifte uyruklu kişilerin de KKTC vatandaşı olarak hesaba katıldıklarını belirten Aksun, “Tabidir ki her ülkede suç vardır. Suç insanlık tarihi ile modern toplum tarihi ile ayni geçmişe sahiptir. Ancak her toplumdaki suç oranı ve her ülkenin suça karşı yürüttüğü mücadele birbirinden farklıdır. Mahkemeler suçun önlenmesinde rol oynuyor olmakla birlikte bunun en son basamağıdırlar. Suçun önlenmesi açısından sadece kolluk kuvvetlerine değil, genel olarak ülkenin devletin her kademesine yük düşmektedir. Biz ağır ceza deneyimlerimiz boyunca bunu ciddi şekilde gözlemlemiş durumdayız. Suçla mücadelenin mahkemeye, savcılığa veya sadece polise yüklenilerek sağlanması mümkün değildir. Bu yönde bir rahatsızlık teşhisi koyarken bunun sebeplerinin derinden araştırılması, suçlu profillerinin oluşturulması gerekir. Bu sebeple yukarıda vermiş olduğumuz istatistiklerin gerek suç tipi, gerekse suça yönelen kişilerin uyrukları itibarıyla değerlerin bilinmesi bu mücadeleyi yürütecek tüm kurumlar açısından önemli bir bilgidir diye düşünmekteyiz. Umarız ki doğru teşhis ve doğru tedavilerle bu ülkede nüfus oranına göre yüksek değerlendirebilecek suç oranları ilerleyen oranlarda düşer ve Ağır Ceza Mahkemelerinin yükü hafifler. Bunu söylerken geçmişten bugüne kadarki süreçte ülkemizdeki kolluk kuvvetlerinin sayı olarak ciddi şekilde noksanlık yaşadığını gözetlemekteyiz. Tabidir ki her şey sayı değildir. Ancak polis sayısının toplumdaki nüfusa ve suç oranına uygun hale getirilmesi de elzemdir. Onun için şu an itibarıyla görev yapan tüm polis mensuplarının bu eksikliğe rağmen çok ciddi şekilde ve özveri göstererek hareket ettiklerini görmekteyiz. Umarız ki bu sayı en erken zamanda gerekli miktara çıkarılır. Ağır Ceza Mahkemesi olarak oturum yaptığımız süreç boyunca polis teşkilatının elindeki teknolojik imkânların artış gösterdiğini, teknolojiden yararlanma değerinde her geçen yıl daha da artış olduğunu sevinerek gözlemledik. Bunun dünya standardına getirilebilmesi, gerek olay yeri inceleme gerekse özel uzmanlık alanı gerektiren birimlerin de yine dünya standardına getirilmesi gerekir. Neden gerekir, çünkü ülkemizdeki suç oranları ve suç tipleri dünya standardındadır. Suç tipleri dünya standardında iken bizim bunlarla mücadelede dünya standardını yakalayamamamız sadece başarısızlık sonucunu doğurur.