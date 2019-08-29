Lefkoşa 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali heyeti, Gençlik Dairesi’ni ziyaret etti

Lefkoşa 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında KKTC’de bulunan Türkiye, Meksika, Macaristan ve Polonya Halk dansları topluluklarının temsilcileri, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’e ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette Festival Komitesi adına konuşan komite başkanı Mustafa Özgü, katkılarından dolayı Gençlik Dairesi Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirterek, misafir ekiplerin KKTC’yi çok beğendiklerini ve akşam sergiledikleri sahne performanslarının da beğeniyle izlendiğini vurguladı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böylesi uluslararası festivallere her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti ve ülke tanıtımı için uluslararası kültür sanat etkinliklerini desteklediğini söyledi.

Gençlerin açılımı ve kişisel gelişimleri için uluslararası etkinliklerin önemime değinen Eren, misafir grupları KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.