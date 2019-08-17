Lefke’nin kurtuluşu törenle kutlandı

Lefke Atatürk Anıtı önünde dün akşamüzeri düzenlenen törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, birlikler protokol tarafından denetlendi ve halkın bayramı kutlandı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı adına Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı 14. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Bahattin Murat Aksu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı da 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı temsil etti.

Lefke İstiklal İlkokulu ile Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden öğrenciler ve eski mücahit komutanı Ahmet Ced şiir okudu, Lefke Belediyesi halk dansları ekibi gösteri sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Meclis Başkan Vekili Töre, Lefke Belediye Başkanı Kaya ile Lefke Kaymakamı adına Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni Meltem Köksallar yaptı.

Kutlama resmi geçitle sona erdi.

TÖRE: “EĞER KAHRAMAN TÜRK ORDUSU GELMESEYDİ…”

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, konuşmasında, “Atatürk’ün görkemli heykeli önünde Lefke’nin kurtuluşunu kutluyoruz. Atatürk, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Kıbrıslı Türk halkı da bu topraklarda böyle diyerek direndi…” dedi.

Kıbrıslı Türklerin çok acı çektiğini ancak çok büyük de direniş gösterdiğini vurgulayan Töre, 50 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görevini yerine getiremediğini, Kıbrıslı Türklerin katledilmesine, köylerinden edilmesine göz yumduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin Rumlara karşı verdiği mücadeleye işaret eden Töre, “Mücahitlerin ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın başlattığı direniş 1974 Barış Harekatı’na kadar devam etti. Eğer kahraman Türk ordusu gelmeseydi Atlılar-Muratağa- Sandallar’daki, Taşkent’teki felaketler bütün bölgelerde yaşanacaktı” dedi.

Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu, bu davanın Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü beliren Töre, “Eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir ama övüneceğimiz çok şeyler vardır. Özgürlüğümüz var. Devletimiz var. Eksik olan şeyler de yapılabilir, yapılacaktır. Türk ordusu varsa, Anavatan Türkiye varsa geleceğimiz garanti altındadır. Garantilerden asla taviz vermeyiz” şeklinde konuştu.

Töre, gençlere, “Bu toprakların kıymetini bilelim. Devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip çıkalım” diyerek seslendi.

KAYA: “SORUNLARIN MUHATABI OLANLAR ARAMIZDA OLMASALAR DA…”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise, geçen bunca yılda Lefke’nin kendisine yarışır bir noktaya gelemediğini söyleyerek, “İmkânsızlıkları, dişiyle, tırnağıyla, vakti geldiğinde kanıyla ve üstün yaratıcılığıyla aşanların hedefi 45 yıl sonraya kronikleşmiş, toplumun, gelecek kuşakların önünü tıkayan sorunlar bırakmak değildi” dedi.

Kaya, geçen 50 yılda olanakların, bölgedeki tarihsel, doğal ve kültürel zenginliklerin değerlendirilemediğini belirterek, “Gerekli pratik kararları alarak bölgeye ait pek çok sorun çözebilecekken hayatımız zorlaştırılmaya, gelecek umutlarımızı sönükleştirmeye devam ediyorlar ama bölge insanı gücünü ve bölgenin potansiyelini farkında” şeklinde konuştu.

Kaya, CMC maden atıkları, Güzelyurt-Lefke çift şerit yolu gibi konular ile bölgede yaşanan sorunları şöyle dile getirdi:

“CMC maden atıklarıyla yarım asırdır kucak kucağa yaşamak zorunda bırakıldık. CMC mal varlığı üzerindeki belirsizlik de bölgenin gelişimini olumsuz etkiliyor. 8 yıldır tamamlanamayan Güzelyurt-Lefke çift şerit yolu yeni mağduriyetler yaratıyor. Bölgede balıkçı barınağı yok, Gemikonağı Limanı çürümeye terk edildi. Konut edinme ve iş bulma konusunda sorun yaşayan gençler köylerini terk ediyor. Cengiz Topel Hastanesi’nin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi konusunda yeterli gelişme de sağlanamadı.”

Bölgenin yaklaşık 3 yıl önce ilçe olduğunu anımsatan Kaya, “Bu kararla mutluluğu yaşadık ama gerisi gelmedi. Kamu yönetim binası olarak hizmet verebilecek binaların restore edilmesini, ilçe olmanın gereklerinin yerine getirilmesini beklerken Lefke mahkemesi, Sivil Savunma gibi kurumlarımız da kapatıldı” dedi.

Kaya, sorunların muhatabı olan ilgililerin törene katılmadığını savunarak, eleştirisini “Aramızda olmasalar da bilindik konulardan bir kez daha haberdar olacaklarını umuyorum” ifadeleriyle dile getirdi.

KÖKSALLAR: “YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARMAK, AYNI BİLİNCİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK ÖNEMLİ”

Lefke Kaymakamı adına konuşan Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni Meltem Köksallar, Lefke’deki direniş hakkında bilgi vererek, 16 Ağustos’ta Mehmetçiğin Lefke’ye gelmesiyle esaretin sona erdiğini söyledi.

Köksallar, “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunun en büyük kanıtı Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda özgür ve güven içinde yaşamasıdır” dedi.

Köksallar, milletlerin tarih bilinci olması gerektiğine işaret ederek, “Olanları unutmamak, yaşananlardan ders çıkarmak ve aynı bilinci gelecek nesillere aktarmak önemli” şeklinde konuştu.