Lefke’nin kurtuluşu dün akşam kutlandı

Atatürk Anıtı önündeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle günlerde bugünlere barış ve güven içerisinde gelindiğinin mesajının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Lefke’nin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Kemal Özalper Şehitliği ve Atatürk Anıtı’nda törenler düzenlendi. Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bazı milletvekilleri katıldı.

İLK TÖREN ŞEHİTLİKTE YER ALDI

Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alan ilk tören saat 18.00’de gerçekleşti. Protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı. Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDEKİ TÖRENDE ŞİİRLER OKUNDU, KONUŞMALAR YAPILDI

İkinci tören ise Lefke Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Tören, bando birliklerince karşılanma ve protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı.

Bando eşliğinde İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, tören birlikleri protokol tarafından denetlendi, halkın bayramı kutlandı, şiirler okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

CEMSAL: “TARİH BİLİNCİ İLE HAREKET EDİLMESİ GELECEK NESİLLERİN AYDINLATILMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ”

Törende ilk konuşmayı Lefke Kaymakamı adına Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Cemile Cemsal yaptı.

Cemsal konuşmasında, Lefke’nin kurtuluş tarihi olan 16 Ağustos 1974 tarihine kadar yaşanan olayları anlatarak, bir milletin tarih bilinci ile hareket etmesinin gelecek nesilleri aydınlatması bakımından önemine vurgu yaptı.

KAYA: “84 CAN, TOPLUMSAL VARLIĞIMIZIN DEVAMLILIĞI UĞRUNA BİR BEDEL OLDU”

Ardından konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bu tarihin ada üzerindeki toplumların konumlarının yeniden belirlenmesinin de yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Geçmişte dişi, tırnağı, kanı ve canı ile mücadele verenlerin, gelecek nesillerin daha refah ve daha özgür bir yaşam sürdürmelerini amaçladıklarını anlatan Kaya, “1974’te bölgemizdeki 13 yerleşim yerinin 7’sinde yaşayan Kıbrıslı Türkler, toplam 84 kayıp vermiştir. Bu 84 can, toplumsal varlığımızın devamlılığı uğruna bir bedel olmuştur” dedi.

Lefke bölgesinin ekonomik ve sosyal sıkıntılarına da değinen Kaya, yetkilileri bölgenin sorunlarını çözmeye çağırarak sözlerine son verdi.

TATAR: “ÖNEMLİ OLAN BAŞI DİK YAŞAMA MÜCADELESİDİR”

Törende son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu gibi törenlerin eskiden kaymakamlık düzeyinde yapıldığını ancak artık devlet töreni olarak düzenlendiğini anlattı. Tatar, bu törenlerin devlet töreni olmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının 1571’den beridir bu topraklarda varoluş mücadelesi verdiğini, Lefke’nin tarihi ve kültürü ile bir Osmanlı kenti olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

“Bizlerin Lefke’ye sahip çıkmasından daha doğal ne olabilir. Elbette bölgenin sıkıntıları olabilir. Bu sıkıntıların aşılması için hükümetimiz son derece duyarlı. Ama pandemi döneminde ekonomiyi yönetmek de hiç kolay iş değil. Önemli olan Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve egemenliğidir. Bu topraklarda başı dik yaşama mücadelesidir. Bütün bunlar sürdürülebildiği takdirde sorunlar da halledilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

1974’te Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya adım attığını hatırlatan Tatar, o günden beridir Kıbrıs’ta iki bölge olduğunu söyledi.

“ÖNEMLİ OLAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLMESİ”

47 yıl önce, 16 Ağustos’ta Lefke’nin kurtuluşu ile bir bakıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlendiğini anlatan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugünlere büyük bir yürek, büyük bir selamet, barış ve güven içerisinde geldik. Böyle bir günde bunun mesajını vermek lazım. Böyle bir günde Kıbrıs Türk halkı geleceğini tayin edebilmek için geçmişte yaşananları tarih bilinci ile ancak egemenlik temelinde bir anlaşmanın kalıcı ve sürdürülebilir olacağını bir kez daha paylaşıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının Anadolu ile bağlarının kopartılmasına asla izin vermeyiz. Bizim için önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünün yükseltilmesi, Kıbrıs Türk halkının egemenliği, varlığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarının daha da pekiştirilmesidir.”

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ortaya yeni bir siyaset koyduğuna işaret eden Tatar, artık iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini vurguladı.

“Çünkü bizim için önemli olan varlığımızdır, geleceğimizdir, bekamızdır” diyen Tatar, ayrı bir halk olarak varoluşun teminatı için sağlam, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduğunu belirtti.

“SORMAK LAZIM BU MEMLEKETTE IRKÇILIĞI KİM YAPTI DİYE…”

Kendisine yönelik yapılan “ırkçı” yakıştırmasına da yanıt veren Tatar şunları kaydetti:

“Ayvasıl’da, Muratağa’da, Sandallar’da, Taşkent’te, Kanlı Noellerde ve daha bir takım yerlerde soykırımdan geçenlere sormak lazım bu memlekette ırkçılığı kim yaptı diye… Hâlâ bizim aşı kartlarımızı tartışmaya ve Kıbrıs Türk halkına her türlü engeli koymaya çalışanlara, bizleri diz çöktürterek dayatma bir çözümle yani federasyonla bizleri Türkiye’den ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden kopartmaya çalışanlara seslenmeyi bir vazife bilirim.

Bizler için önemli olan kendi halkımızın geleceğidir, bekasıdır, bu topraklarda şerefli ve haysiyetli bir şekilde varoluş mücadelemizde milli birlik ve beraberliğimizdir.”

Kıbrıs Türk halkının geleceğini şekillendirirken tarihini bilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, milli şuurla yeni nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Lefke’nin kurtuluşunun 47’nci yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle anan Tatar, gazilere de şükranlarını sundu.

Türkiye’de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden de bahseden Tatar, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tören resmigeçitle sona erdi.