Lefkelilerden, Spehar’a mektup

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Güney Kıbrıs’tan kaynaklı maden atıkları karıştığı tahmin edilen derelerle ilgili UNFICYP misyon şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a önlem alınması çağrısı yapan bir mektup gönderdi.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlı, konuya ilişkin açıklamasında, son günlerde basında Lefke-Karşıyaka yanındaki dereden rengi beyaza yakın köpüklü bir suyun aktığı konusunda haberler çıktığını. Bunun üzerine kendilerinin de geçtiğimiz hafta yerinde gözlem yaptıklarını. Önce yönetim kuruluna, ardından da Lefke Belediyesi ile Kaymakamlığa bilgi verdiklerini kaydetti.

Hızlı açıklamasında şöyle dedi:

“Köpüklü suyun kaynağının maden atıklarının bulunduğu bölgelerden geldiği konusunda endişe duymaktayız.

Yine Fugasa bölgesindeki maden işletmesinin olduğu bölgede yer alan maden atık havuzlarının yağmurdan dolayı etkilenerek suyun taşabileceği ve taşan suyun da Lefke deresine karışabileceği endişesi içindeyiz.

Bu konuların acilen kontrolü ve Güney’de de gerekli önlemlerin alınabilmesi için bugün dernek yönetimi olarak Gemikonağı’nda bulunan Birleşmiş Milletler Kampı’na giderek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a ulaştırılması için bir mektup verdik.

Mektupta, konuyla ilgili rahatsızlık ifade edilerek, özellikle Fugasa’da halen çalışmaya devam eden maden işletmesinin yarattığı çevre sorunlarının Kuzey’i de sağlık yönünden direkt olarak etkilediği belirtildi. Ayrıca, bu işletmenin acilen çevreye yarattığı kirliliği temizlemesi ve gerek Güney’de, gerekse Kuzey’de zarar gören kişilerin tazmin edilmesi için Sayın Spehar’dan destek istendi.

Bu konu ile ilgili derneğimiz gerekli su numunelerini almıştır ve analiz yaptırmak için girişimlerde bulunmuştur. Çıkacak tüm sonuçları halkımızla da paylaşacağız.”