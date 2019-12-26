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Lefke’de İmar Planı konuşuldu

Lefke’de İmar Planı konuşuldu

26 Aralık 2019 Perşembe 16:35
Lefke’de İmar Planı konuşuldu

Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi işbirliğinde, Lefke İmar planıyla ilgili "Mevcut Durum Sunumu" adı altında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Belediye’den verilen bilgiye göre, imar planının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme toplantısı Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda oldu. Toplantıda, Şehir Planlama Dairesi adına Berkay Ramiz, Lefke Belediyesi adına Ayça Soygür Çıralı sunum yaptı. 

Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen toplantıya, bölge milletvekili Salahi Şahiner, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu , LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, bölge okullarından yetkililer, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 6 aktif imar planından biri olan Lefke İmar Planı çalışmalarında bir aşama daha ilerlendi" denilerek şöyle devam edildi:

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"İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi Mayıs 2017’de Lefke İmar Planı sürecine başlamıştı. Ülkede planlı büyüyen, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve çevreye duyarlı yapılaşmayı öngören, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen İmar Planlarının adanın doğusundan batısına eş zamanlı yürütülen çalışmalarla devam ediyor. Bakanlığın belirlediği hedefler doğrultusunda Lefke Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi Salonunda, Lefke İmar Planı 'Mevcut Durum Sunumu' gerçekleştirildi.  

İçişleri Bakanlığı ve Lefke Belediyesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalarda Mayıs 2017’den bugüne; bölge halkının görüşleri, kurum/kuruluşlardan veri ve görüş, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından görüşler talep edildi. Ayrıca planlama alanında arazi kullanım çalışması ve Lefke Avrupa Üniversitesinin da desteği ile de anket çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tüm veri ve görüşler toplanmış, yapılan çalışmalar Eylül 2019’a kadar bir araya getirilerek, mevcut durum raporu hazırlanıp Ekim 2019’da taslak olarak son şeklini almıştı. Sunum, Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kolektif bir çalışmayla ortaya konan Lefke İmar Planı Mevcut Durum Sunumunu Şehir Planlama Dairesi'nden plan sorumlusu Şehir Plancısı Berkay Ramiz, Lefke Belediyesi'nden ise Şehir Plancısı Ayça S. Çıralı birlikte yaptı."

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sunumlar sonunda toplantıya katılanlar tarafından ortaya konan görüş, öneriler ve soruların alındığı belirtildi. Lefke İmar Planı sürecinde çalışmaların, Taslak Mevcut Durum Raporu ve haritaları üzerinde gelen görüş ve önerilere göre düzenlemeler yapılıp önümüzdeki aylar içerisinde bölgede “Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı” yapılarak ilerleneceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 19:57
Anahtar Kelimeler:
Şehir Planlama DairesiLefke Belediyesiİmar Planı
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