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Lefke’de iftar yemeği verildi

Lefke Yardım ve Halk Derneği ve Hayrat İnsani Yardım işbirliği ile  Lefke’de  iftar yemeği düzenlendi.

17 Nisan 2022 Pazar 19:00
Lefke’de iftar yemeği verildi

Lefke Yardım ve Halk Derneği ev sahipliğinde  düzenlenen iftar yemeğinde organizasyonunda  Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve dernek yetkilileri bölge halkının yanısıra Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki öğrenciler ile bir araya geldi.

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Lefke Yardım ve Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Emel Yılmaz organizasyona gerek halkın gerekse LAÜ’de öğrenim gören öğrencilerin ilgi duyarak katılım göstermesi ve yemekte bir araya  gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Yılmaz, iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçen; Hayrat İnsani Yardım’a,   lojistik destek sağlayan Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’ya, Adıyamanlılar derneği başkanı Suphi Asiltürk’e, Akdeniz Evleri Yurdu Genel Direktörü Arif Öztürk’e ,  yemekleri hazırlayan Andaç Restorant ekibine ve tüm dernek gönüllülerine teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 18.04.2022 00:18
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