Lefke’de araç kaldırımdaki hamile kadına çarptı

Lefke’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında araç kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Cristina Zeybek'in ayağının kırıldığı, karnındaki ikiz bebeklerden de birini kaybettiği belirlenirken, kaybın nedeninin kaza olmadığı kaydedildi.

Polis, Zeybek’in kapsamlı doktor muayenesinde karnındaki bebeğin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğunu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

31 yaşındaki kadına çarpan araç sürücüsü Gözde Coşan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Lefke’de Gözde Coşan (K-23), yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırım üzerine çıktı ve kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Gemikonağında sakin Cristina Zeybek’e (K-31) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Zeybek ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan muayenesinde 6 aylık hamile olan Zeybek’in karnındaki ikiz çocuklarından birinin ölü olduğu, kendisinin de sağ ayağının kırık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Gözde Coşan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.