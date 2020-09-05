banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Lefke’de Halkı Covid-19 Hakkında Bilgilendirmek Amacıyla Pazartesi Toplantı Düzenleniyor

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Lefke’de virüs salgınından korunma ve alınacak tedbirler konusunda halkın yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi ve bireysel korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla Pazartesi bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:01
Lefke’de Halkı Covid-19 Hakkında Bilgilendirmek Amacıyla Pazartesi Toplantı Düzenleniyor
banner337
banner351

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Lefke’de virüs salgınından korunma ve alınacak tedbirler konusunda halkın yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi ve bireysel korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla Pazartesi bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yaptığı açıklamaya göre, Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı ve Cengiz Topel Hastanesi’nin yaptığı çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen toplantı Lefke Belediyesi CittaSlow Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

banner341
Toplantıya Lefke Belediye Başkanı, Lefke Kaymakamı, Cengiz Topel Hastahanesi Başhekimi, Lefke Polis Karakol Amiri ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı dernek başkanları katılacak.

(RU/FEZ) 
    
    


 

    

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Sitesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’da Küçük Sanayi Sitesi’ni Ziyaret Etti
Doç. Dr. Aysin Sinal; “Ekonomik sıkıntılar, anksiyete sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor"
Doç. Dr. Aysin Sinal; “Ekonomik sıkıntılar, anksiyete sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor"
6 Eylül 2020 Pazar Gündemi
6 Eylül 2020 Pazar Gündemi
Tatar: “Bizim duruşumuz nettir. Egemenliğimizi, güvenliğimizi savunmaya devam edeceğiz”
Tatar: “Bizim duruşumuz nettir. Egemenliğimizi, güvenliğimizi savunmaya devam edeceğiz”
Tarım Bakanı Oğuz, Domates Üreticilerini Ziyaret Etti
Tarım Bakanı Oğuz, Domates Üreticilerini Ziyaret Etti
Erhürman: “Pandemi süreci iyi yönetilemedi”
Erhürman: “Pandemi süreci iyi yönetilemedi”
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim