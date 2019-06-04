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Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden Hükümete Çağrı... “cmc Maden Atıklarının Rehabilite Edilmesi İçin Çalışma Yapın”

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, her yıl dernek olarak bu günde hükümete, “CMC maden atıklarının rehabilite edilmesi için çalışma yapın” çağrısı yaptıkları, ancak bu konuda bugüne kadar bir ilerleme sağlanamadığı vurgulandı.

Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden Hükümete Çağrı... “cmc Maden Atıklarının Rehabilite Edilmesi İçin Çalışma Yapın”

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, her yıl dernek olarak bu günde hükümete, “CMC maden atıklarının rehabilite edilmesi için çalışma yapın” çağrısı yaptıkları, ancak bu konuda bugüne kadar bir ilerleme sağlanamadığı vurgulandı.

04 Haziran 2019 Salı 13:55
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden Hükümete Çağrı... “cmc Maden Atıklarının Rehabilite Edilmesi İçin Çalışma Yapın”

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, her yıl dernek olarak bu günde hükümete, “CMC maden atıklarının rehabilite edilmesi için çalışma yapın” çağrısı yaptıkları, ancak bu konuda bugüne kadar bir ilerleme sağlanamadığı vurgulandı.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden Ahmet Hızlı tarafından yayımlanan mesaj şöyle:

“5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde etkinlikler düzenlenmektedir.

Biz de hepinizin çevre gününü kutlamayı çok isterdik. Hatta ülkemizde de birçok etkinlik düzenlemek mümkün olacağı bir gün olmasını çok isterdik. Fakat Kuzey Kıbrıs’a ve özellikle Lefke’ye baktığımızda, 40 yıllık CMC, insanların sağlığını bozan bir çevre felaketi, insanların, maden atıkları ile yaşamaya mahkum edildiği bir bölgede Dünya Çevre Günü’nde nasıl bir eğlence düzenlenebilir?

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Gelmiş geçmiş hiç bir hükümetin bu konuda ciddi anlamda çalışma yapmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir tarafta siyasi rant peşinde olan hükümetler, bir tarafta CMC maden atıkları ve toprağından para kazanmaya çalışan şirketler ve siyasiler, tam ortasında da zehirlenen insanlar.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak her yıl CMC önünde düzenlediğimiz eylemi bu yıl bayram dolaysıyla yapmıyoruz. Bu artık önemsemiyoruz anlamına gelmesin. Tam aksine biz insanımızı önemsiyor ve bayram tatilinde eylem yapacağız diye CMC alanını her hangi bir ücet ödemeden kiralayan firmanın, çalışanlarını oraya bize karşı önlem alma adına getirmemesi için eylem yapmıyoruz. Orda çalışan ve her gün maden tozunu ciğerlerine soluyan o kişilerin için de endişe ediyoruz ve önemsiyoruz. 

Her yıl hükümete çağrı yapıyoruz, “CMC maden atıklarının rehabilite edilmesi için çalışma yapın”.

Anayasamız’da Çevrenin Korunması ile ilgili yazılan Madde 40 aynen şunları anlatmaktadır.
(1)    Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Özelde Lefke genelde tüm Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar bunu hak etmiyor mu?
 (2)    Gerçek veya tüzel kişiler, hiçbir amaçla, insan sağlığını bozacak veya deniz varlıklarını tehlikeye düşürecek nitelikteki sıvı, gaz ve katı maddeleri denizlere, barajlara, göllere veya derelere akıtamaz veya dökemez. Yıllarca Lefke deresine CMC alanında biriken asitli suyu deşarj eden ve denizi kirleten bunun yanında deniz hayvanlarını zehirleyen ve dolaylı yoldan insanları zehirleyen firmaya ne ceza kesildi? Tek kuruş ceza kesilmemiştir. 
(3)    Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ödevidir. Devlet CMC maden atıkları konusunda ne yapmıştır? 
Lefke’de madeni temizleyeceyik diye yeni madencilik girişimleri yapmaya hazırlanan bazı siyasiler, firmalar, mevki sahibi kişilere son defa değil her gün bıkmadan söyleyeceğiz ve engelleyeceğiz. Lefke’de yeni bir madencilik olmayacak. Lefke’de maden temizliği olacaksa insanların sağlığını etkilemeyen, çevre felaketini ortadan kaldıran, yeni bir madencilik olmadan temizlik olacak.
Ramazan Bayramınızı kutlar saygılar sunarız.”

(SEL) 
 

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