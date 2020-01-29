Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Lefkoşa, 29 Ocak 20 (.): Lefke bölgesinde Yeşilırmak, Günebakan Sınır Kapısı, Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarında yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
(FEZ)
Lefkoşa, 29 Ocak 20 (.): Lefke bölgesinde Yeşilırmak, Günebakan Sınır Kapısı, Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarında yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
Lefkoşa, 29 Ocak 20 (.): Lefke bölgesinde Yeşilırmak, Günebakan Sınır Kapısı, Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarında yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
(FEZ)