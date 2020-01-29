Lefke Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Lefkoşa, 29 Ocak 20 (.): Lefke bölgesinde Yeşilırmak, Günebakan Sınır Kapısı, Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarında yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

(FEZ)

