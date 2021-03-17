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Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi’nden Lefke sınırlarında yaşayan ihtiyaçlı bireylere çağrı

Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi, Lefke sınırları içinde yaşayan ve gıda yardımına ihtiyacı olan bireylerin Lefke Belediyesi Sosyal Hizmet Birimini arayarak kendilerine ulaşmaya çağırdı.

17 Mart 2021 Çarşamba 18:15
Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi’nden Lefke sınırlarında yaşayan ihtiyaçlı bireylere çağrı
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Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi, Lefke sınırları içinde yaşayan ve gıda yardımına ihtiyacı olan bireylerin Lefke Belediyesi Sosyal Hizmet Birimini arayarak kendilerine ulaşmaya çağırdı.
Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının nedeniyle ortaya çıkan işsizlik ve ekonomik sorunlar neticesinde bazı aile ve bireylerin temel ihtiyaç olan gıda malzemelerini almakta güçlük çektiğini gözlemlediklerini belirterek, bu sorunlarla mücadele etmek amacıyla Lefke Belediyesi ile 1 Mart 2020 tarihinde bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.
İnisiyatif, bu çerçevede, Lefke bölgesi sınırlarında yaşayan, yardıma muhtaç bireylerin temel ihtiyaçları olan gıda malzemelerinin karşılanması konusunda Lefke Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ile koordineli olarak daha büyük kitlelere ulaşılmasını sağlayan gönüllü çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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İnisiyatif açıklamasında, “Gıda yardımına ihtiyacı olan ve bir önceki kampanyada ulaşamadığımız aileler olması halinde Lefke Belediyesi Sosyal Hizmet Birimini arayarak bizlere ulaşabilecektir. Lefke Yardımlaşma ve Halk İnsiyatifi, hedeflerine ulaşmak için tüm yardımseverlerle ortak hareket etme kararlılığındadır. Bu çerçevede ülkemizdeki ve bölgemizdeki tüm hayırsever kuruluşları duyarlılıkla ortak noktadan hareket ederek ‘Lefke için bende varım’ sloganıyla yardımlaşmaya davet ederiz” ifadelerine yer verdi.
 
 

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Son Güncelleme: 17.03.2021 20:10
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