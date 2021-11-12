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Lefke Yardım ve Halk Derneği 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Lefke Yardım ve Halk Derneği 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı; derneğin Onursal Başkanları, İlçe ve Dernek köy temsilcileri, Lefke Yardım ve Halk Derneği bilim kurulu ile bunun yanısıra Dernek Gençlik ve Spor Komitesi, Dernek Eğitim Komitesi, Çevre-Kültür ve Sanat Komitesi seçildi.

12 Kasım 2021 Cuma 09:45
Lefke Yardım ve Halk Derneği 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Dernekten verilen bilgiye göre, Yedidalga’daki Aspava Restaurant’ta yapılan  Lefke Yardım ve Halk Derneği 2. Olağanüstü Genel Kurulu’na KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i temsilen İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Din İşleri Lefke Bölge Temsilcisi Mehmet Yeltekin, Doç. Dr. Elnur Ağayev, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Türkay Fotalı, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Asbaşkanı Hasan Dinçoğlu, Kıbrıs Türk Kadınlar Komitesi-KTKK Lefke Şube Başkanı Nevin Fenman ve dernek yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri katıldı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda derneğin onursal başkanlıklarına İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Mehmet Türkay Fotalı, Sağlık Bilimleri Danışmanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak getirildi.

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On kişiden oluşan dernek bilim kurulunda ise Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Doç.Dr. Elnur Ağayev, Doç. Dr. Osman Erciyas, Doç. Dr. Nazım Kaşot, Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay, Yrd. Doç. Dr.  Semra Aslay, Dr. Emel Yılmaz ile Zihni Türksel yer alıyor.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 12:06
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