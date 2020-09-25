Lefke Turizm Derneği, Yuka Blend ile Ortak graffiti çalışmasına başlıyor

Lefke Turizm Derneği ve Doğa Dostları Kıbrıs tarafından yürütülen “İki Toplumlu Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında duvar resmi (graffiti) çalışması yapılacak.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı altında finanse edilen proje kapsamında Lefke Turizm Derneği yetkilileri ve Yuka Blend direktörü dün bir araya gelerek graffiti çalışmaları konusunda işbirliği kararı aldı.

Lefke Turizm Derneği başkanı Hasan Karlıtaş’tan yapılan açıklamaya göre, yapılacak duvar resimleri tarz ve boyut açısından sadece Lefke için değil Kuzey Kıbrıs için de bir ilk olacak.



İlçe merkezinde belirlenen üç duvara yapılacak duvar resimleri, Lefke’nin doğa ve tarihini yansıtacak.Açıklamada resim tasarımlarının hazır olduğunda sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı, projeyle ilgili diğer detayların önümüzdeki günlerde basınla paylaşılacağı belirtildi.