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Lefke Turizm Derneği, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu.

Lefke Turizm Derneği, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:23
Lefke Turizm Derneği, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu.

Karlıtaş, 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, Dünya Turizm Günü’nde bu yıl, turizmde doğrudan ve dolaylı istihdam konusunun ön plana çıkardığına işaret etti.

“Ülkemizde de, yerel ve kalifiye işgücünün artırılması, somut adımlarla hedeflenmelidir” diyen Karlıtaş, Dünya Turizm Gününün, toplumun farklı kesimlerinden insanlara turizmi sevdirmek ve halktaki turizm bilincini yükseltmek için önemli bir araç olduğunu, Dernek olarak, böylesi önemli bir günün, bir turizm ülkesi olan ülkemizde, daha etkin faaliyetlerle kullanılmasını temenni ettiklerini kaydetti.

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Karlıtaş, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde, yarın Lefke ilçesindeki bazı okullarda, turizm farkındalığı için etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

TURİZMDE BÖLGESEL MARKALAŞMA ŞART

Turizmde bölgesel markalaşmanın şart olduğunu da belirten Karlıtaş, doğa ve kültür dostu  turizm ve tematik müzecilik anlayışının geliştirilmesi, özerk turizm örgütünün kurulması, turizmin ülke geneline yayılması, turizmin hükümet değil devlet politikası olması ve  Turizm Gelişim Planının (master planın) hayata geçmesini temenni ettiklerini söyledi.


 

Son Güncelleme: 26.09.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
Lefke Turizm Derneği
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