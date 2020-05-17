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Lefke Turizm Derneği: “Müzeler geçmişi geleceğe taşır”

Lefke Turizm Derneği, bir ülkenin gelişmişliğini gösteren müzelerin, geçmişi geleceğe taşıdığına işaret ederek, ülkenin müzelerinin altyapısın iyileştirilmesine, arkeoloji, sanat ve farklı bakış açıları sunacak, tematik ve kent müzelerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

17 Mayıs 2020 Pazar 11:46
Lefke Turizm Derneği: “Müzeler geçmişi geleceğe taşır”
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Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 18 Mayıs’ın “Dünya Müzeler Günü” olarak kabul edildikten sonra UNESCO tarafından da 1977’den beridir 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Dünya Müzeler Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı.
Karlıtaş, bir ülkenin müzelerinin donanımı ve içeriğinin, o ülkenin gelişmişliğini gösterdiğine vurgu yaparak, “Ülkemizin, mevcut müzelerinin altyapısın iyileştirilmesine, arkeoloji, sanat ve farklı bakış açıları sunacak, tematik ve kent müzelerine ihtiyacı bulunmaktadır. Herkes için müze ve çocuk dostu müze anlayışı rehber alınmalıdır. Özellikle başkent Lefkoşa’ya Arkeoloji ve Sanat Müzesi, ilçelere ise kent müzeleri projeleri geliştirilmelidir. Çünkü müzeler, geçmişi şimdiye bağlar ve geleceğe taşır” dedi.
“LEFKE İMAJININ MARKALAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ” 
Karlıtaş, Cittaslow Lefke’nin, tarih, kültür ve doğa değerleriyle turizm anlamında çok büyük zenginliğe sahip olduğuna işaret etti.

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Karlıtaş, müzecilik anlamında iki sene önce projelendirilen; Lefke Kent Müzesi projesinin bu yıl tamamlanması, Aplıç yolunda bulunan Venedik Kemeri’nin kurtarılması ve Lefke ilçe merkezinde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan Osmanlı mimari etkisi ile yapılan tarihi konakların restore edilerek, “Lefke Evi” hedefiyle etnografya müzesine dönüştürülmesinin en öncelikli adımlar olarak hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.
Yeşilırmak’tan Taşpınar’a, ilçedeki tüm ören yerleri ve tarihi değerlerin, bütünlüklü olarak bir turizm değeri olarak ele alınıp korunması ve geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Karlıtaş, “Ülkemizin ve Lefke ilçesinin geleceği, topluma dayalı tarih, kültür, doğa ve müze dostu bir turizm modelidir” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 17.05.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
MÜZELERLefke Turizm Derneği
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