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Lefke STÖ: “Siyasiler elinizi LAÜ’den çekin”

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğü, “siyasilerin Lefke Avrupa Üniversitesi’nden (LAÜ) elini çekmesini” isteyerek, LAÜ’nün özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmasını talep etti.

16 Mart 2021 Salı 10:45
Lefke STÖ: “Siyasiler elinizi LAÜ’den çekin”
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Koordinatörlükten yapılan yazılı açıklamada, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Lefke bölgesi ve KKTC’nin güzide ve saygın bir üniversitesi olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, LAÜ’nün 2013 yılından bu yana devamlı büyüdüğü, eğitim standardını yükselttiği ve öğrenci sayısını artırdığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz yıl dünya çapında saygın derecelendirme kurumlarının titiz inceleme ve denetlemeleri sonucunda birçok alanda başarıları kanıtlanmış ve bunun sonucu eğitimde yüksek standardı simgeleyen yıldızlarla ödüllendirilmiştir.

Bütün yukarıda belirtilenler yanında LAÜ, Lefke yöresinin sosyo-ekonomik yapısına ciddi ve iddialı katkılar yapan yegane kurumumuzdur.

“ATILACAK HER ADIMDA ÇOK TİTİZ DAVRANILMASI ŞART”

Belirtilenler dikkate alınarak LAÜ’yle ilgili atılacak her adımda çok titiz davranılması şarttır. Modern infaz yasaları mahkumların yeniden topluma kazandırılmalarını hedeflese de, LAÜ yönetimine atanacak şahıslar özenle seçilmeli, seçilirken de atanacakları yerde yararlı olmaları ve kuruma hiçbir zarar vermemeleri gözlenmelidir.”

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Açıklamada, “sahte evrak düzenleme” suçundan hüküm giyip cezasını çekmiş sabıkalı bir şahsın LAÜ Yönetim Kurulu’na atanmasının “hiç şık olmadığı” da belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Böyle bir atama zihinlerde soru işaretleri oluşturmaktadır. Nitekim atanan şahıs sahte evrak düzenleme suçundan mahkum olduğu nedeniyle milletvekilliği adaylığı reddedilmişti.

LAÜ gibi gözlerin üzerinde olduğu bir kuruma yönetici atanırken daha titiz davranılmasında yarar vardır. Dünyada, Türkiye’de ve KKTC’de her geçen gün Üniversite sayısı artmakta ve kıran kırana bir rekabet hüküm sürmektedir. Yapılmış olan atamanın LAÜ’ye yarardan fazla zarar vereceği düşüncesindeyiz. Bu nedenle söz konusu atamanın gözden geçirilip düzenlenmesini ve sözü geçen şahsın derhal görevden alınmasını ve LAÜ’nün bu olumsuz tartışmalardan ve tavırdan etkilenmesinin önüne süratle geçilmelidir.

Bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması için, Lefke Avrupa Ünivesitesi siyasilerin rant kapısı ve çifliği olmaktan kurtarılmalı, LAÜ’nün idari ve Personel Yasası’nın süratle KKTC Meclisinden geçirilip Lefke Avrupa Ünversitesi özerk bir yapıya kavuşturulmalı.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri olarak, LAÜ Mütevelli Heyeti’ne yapılan bu uygunsuz ve yanlış atamanın süratle geri alınmasının ortadan kaldırılması  ile birlikte  LAÜ’nün siyasetten arındırılmasını sağlamak için özerk ve demokratik bir statüye kavuşuncaya kadar sürecektir.”

Lefke Bölgesi STÖ Platformu Koorinatörlüğü’nü oluşturan örgütler şöyle:

“Lefke Vakfı, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Bölgesi Öncü Kadınlar Derneği, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi, Lefke Toplum Merkezi, Kanser Hastaları Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Kadınlar Konseyi, Lefke Turizm Derneği, Lefke ve Bölgesi Üreticiler Birliği, Lefke Çevre Ve Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği.”

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Son Güncelleme: 16.03.2021 12:15
Anahtar Kelimeler:
LaüLefke Sivil Toplum örgütleri
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