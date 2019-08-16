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Lefke şehitleri törenle anıldı

Lefke şehitleri, bu sabah düzenlenen törenle anıldı. 

Lefke şehitleri törenle anıldı

Lefke şehitleri, bu sabah düzenlenen törenle anıldı. 

16 Ağustos 2019 Cuma 08:02
Lefke şehitleri törenle anıldı

Saat 09.00’da Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı’na çelenk konuldu, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından anıt özel defteri imzalandı.  

Törene, Lefke Kaymakamı adına Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler katıldı.

ORAKÇIOĞLU

Lefke Kaymakamı adına törene katılan Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, 

Bu toprakları vatan yapmak için canlarınızı feda ettiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu toprakları her türlü tehlikeye karşı sonsuza dek koruyacağımıza manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Hepinizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.” 

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, deftere şunları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz;

Toplumsal varlığımız ve geleceğimiz uğruna verilen mücadelede, kanları ve canlarını bedel olarak ortaya koyan sizlerin manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Verdiğiniz mücadele ruhu geleceğimizin yol göstericisidir.” 

OSMANLI

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GKK II. Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı’nın deftere yazdıkları şöyle:

“Aziz şehitlerimiz,

Lefke’nin kurtuluşunun 45. yıldönümünde, canınızı feda ettiğiniz, kanlarınızla sulamış olduğunuz bu kutsal vatan topraklarında özgür ve bağımsız olarak yaşayan bir ülkenin evlatları olarak huzurunuzdayız. 

Bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanımızı sonsuza kadar canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha huzurunuzda belirtirken; bu vatan, kahraman Türk ulusunun güvencesinde ve emin ellerindedir. Rahat olunuz. Ruhunuz şad olsun.” 

AKSU

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 14. Mknz. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay B. Murat Aksu da deftere şunları yazdı: 

“Aziz şehitlerimiz; 

Kıbrıs milli mücadelesinde vermiş olduğunuz var olma mücadelesi, tarihinin altın sayfalarında layık olduğu yeri almıştır. Bugün bizlere bıraktığınız ay yıldızlı bayrakların gölgesinde kutsal emanetleri sonsuza dek korumak ve yaşatmak için verdiğiniz çabaların onur ve gururunu duyuyoruz. 

Bu vesileyle vatan toprakları için canlarını  seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerin değerli ailelerine saygılarımı sunarım.”

LEFKE’NİN KURTULUŞU AKŞAM ÜZERİ KUTLANACAK

Bu arada, Lefke’nin kurtuluşunun 45’inci yıldönümü, akşam üzeri düzenlenecek törenle kutlanacak. 

Lefke Atatürk Parkı’nda yer alacak kutlama töreni, saat 18.00’de başlayacak.

Son Güncelleme: 16.08.2019 11:15
Anahtar Kelimeler:
Lefke şehitleri
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