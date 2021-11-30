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Lefke okullarından LYD ve LAÜ’ye teşekkür belgesi

30 Kasım 2021 Salı 15:45
Lefke okullarından LYD ve LAÜ’ye teşekkür belgesi

Lefke İstiklal İlkokulu ile Lefke Gazi Lisesi, birlikte düzenledikleri sosyal hizmet projesindeki iş birlikleri nedeniyle Lefke Yardım ve Halk Derneği (LYD) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok’a teşekkür belgesi takdim etti.

LYD’den yapılan açıklamaya göre, LAÜ de Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında LAÜ İngilizce Dil Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri “Yardımsever Gönüllüler” adlı projede Lefke Yardım ve Halk Derneği ile ortak iş birliğinde kermes düzenledi.

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Öğrenciler tarafından hazırlanan kuru gıdalar stantlarda satışa sunuldu ve kermesten elde edilen gelir sayesinde ihtiyaçlı öğrencilere bağış yapıldı. 

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, eğitim döneminin başında derneğe okullardan gelen talepler doğrultusunda Lefke İstiklal İlkokulu ve Lefke Gazi Lisesi Müdürü ile ortak sürdürülen çalışmada belirlenen: forma, ayakkabı, İngilizce kitabı ve eşofman ihtiyacı olan öğrencilere yardım yapıldı.

Teşekkür belgeleri, Lefke İstiklal İlkokulu Müdürü Özgür Kolaç ile Lefke Gazi Lisesi Müdürü Nihat Cemoğlu tarafından takdim edildi.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 16:12
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