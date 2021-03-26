Lefke Maden Müzesi için çalışmalar başladı

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bölgede ilgi odağı haline gelmesi hedeflenen müzede kullanılmak üzere envanter sağlamak amacıyla bugün çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Bu çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için madencilikle ilgili elinde malzeme bulunan kişilerin Lefke Belediyesi veya Güzelyurt Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile irtibata geçmeleri için çağrıda bulunuldu.





