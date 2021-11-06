Lefke Hurma Festivali yarın yapılacak

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Lefke Hurma festivalinin 12.’si, Avrupa Birliği’nin ‘’ İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ desteğinde, yarın Lefke Çarşı Merkezinde, saat 10:00 – 18 :00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Üreteni desteklemek ve kırsal bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri, iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar, kitap tanıtımları, ve sanatsal sergiler yer alacak.

Festival programı şu şekilde olacak:

09:30 - Açılış Konuşmaları

10:00 – Lefke Belediyesi Halk Dansları Ekibi ve Çocuk Orkestrası Konseri v

10:30 – Hüseyin Gündüz The Band Grubu

11:00 – Yunus Erhan Trio

11:30 – Buğra Koççat Konseri

12:00 – Sidar Karakuş Band

13:00 – Mormenekşeli Kadınlar Derneği Korosu

14:00 – İki Toplumlu Koro ve Kıbrıs Havaları Derneği Konseri

15:00 - Grup Baria Konseri

16:00 – Grup Otantik Konseri



18: 00 – Kapanış



SERGİLER / ETKİNLİKLER

-Şerif Özege Fotoğraf Sergisi ‘’ LEFKE’NİN IŞIĞI ‘’ – Lefke Turizm Derneği Binası

-Lefke Belediyesi Kadın Kursu El Emeği Göz Nuru Ekibi : ‘’ Hurma Dalından El Sanatları ‘’

-Lefke Turizm Derneği Binasına iki toplumlu Kitap Tanıtımı - 12:00 – 15:30

-Platres Tematik Merkezi Lavanta Sunumu

-Lefke Gazi Lisesi resim çalışması



DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Dağcılık Spor Derneği – Dağdoğan Yürüyüş Grubu – Engin Şah Yürüyüş Ekibi



LEFKE YAVAŞ YÜRÜYÜŞ

-Saat 12:30 : Turist Rehberi eşliğinde Lefke tanıtım turu ‘’ Cittaslow Lefke Yavaş Yürüyüş ‘’



