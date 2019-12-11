Lefke'de okunan ezan seslerinin yüksek olduğuna ilişkin dava red ve iptal edildi

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, konu ile ilgili yazılı açıklamasında, “davanın; “davalı” olarak bulunan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Başkanlığı ve Talip Atalay lehine neticelendiğini” bildirdi.

Açıklamada, “Söz konusu davada ezan seslerinin kamusal rahatsızlık yaratmadığını ve yine özel rahatsızlık sebebi sayılıp sayılmadığı hususunda ise yine muhterem mahkeme kararında özel rahatsızlık sebebi sayılmasının yine mümkün olmadığını ve herhangi bir rahatsızlık yaratmadığı yönünde bulgularda bulunmuştur” denildi.

