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Lefke'de Kurtuluş Yıl Dönümü Törenleri...

16 Ağustos 2022 Salı 21:30
Lefke'de Kurtuluş Yıl Dönümü Törenleri...

Lefke’nin kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeniyle Lefke’de iki ayrı tören düzenlendi.  

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, üst düzey askeri yetkililer, bazı bölge milletvekilleri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

 Lefke’nin kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeniyle ilk tören, Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlendi. Tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra tören özel defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK adına 14. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Adem Güventürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

 Tören şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

- İkinci töreni Atatürk Anıtında

Lefke’nin kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeniyle ikinci tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra protokol tarafından tören birlikleri denetlenerek halkın bayramı kutlandı.

Şiirler okunmasıyla süren törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından yapıldı.

-Kaya

Kaya, Kıbrıs Türk toplumunun varlığı için gösterdiği direnç, azim ve dayanışma biçiminin bugün de örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Lefke bölgesinin sorunlarına değinen Kaya, Lefke’nin 6. ilçe olduğunu ancak ilçe olmanın gereklerinin yerine getirilmemesinin üzücü olduğunu belirtti.

-Tatar

Törende sonra söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 20 Temmuz Barış Harekatı'yla Mücahitle Mehmetçiğin buluşması ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu ve artık Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını kaydederek, ikinci harekatın Mağusa ve ardından Lefke bölgesiyle başarı ile tamamlandığını anımsattı.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün çok acılar çektiğini ve halkın egemenliğini yaşatmak ve sürdürmek için ant içtiğini belirterek, bunların bilinciyle Kıbrıs’ta yeni bir anlaşma olacaksa bunun muhasebesinin çok iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Yıllarca federasyon temelindeki görüşmelerden hiçbir netice alınamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, artık yeni siyaset olan Kıbrıs’ta egemen eşit iki ayrı devlet iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini

anavatan Türkiye ile tüm dünyayla paylaşmaya başladıklarını ve bu konuda çok mesafeler kaydettiklerini ifade etti.

Tatar, "Bağımsız, özgür ve hürriyet içerisinde yaşayacağımız bir KKTC’nin değerini ve kıymetini bilmemiz gerekmektedir" diyerek, Lefke’nin KKTC’nin değerli bölgelerinden olduğunu vurguladı.

LAÜ’nün başarılarına ve bölgeye olan katkılarına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, istikrarlı hükümetler ile birlik ve beraberlik içerisinde bölgedeki sorunların aşılacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Tatar, "Önemli olan bağımsızlıktır, hürriyettir, egemenliktir, devletin sağlam temeller üzerine inşa edilmesiyle KKTC genelindeki başarılar mutlaka Lefke’ye de yansıyacaktır ve bu bölgenin insanları refah dolu geleceğe umutla bakabileceklerdir" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından tören resmigeçitle sona erdi. 

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Son Güncelleme: 16.08.2022 23:51
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