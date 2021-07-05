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3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
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Lefke'de kadın üreticiler “4K Koop” çatısı altında birleşti

Lefke bölgesinde üreten kadınlar, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi LTD. (4K KOOP) adı verilen kooperatif çatısı altında birleşti. 

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:15
Lefke'de kadın üreticiler “4K Koop” çatısı altında birleşti

Yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce Lefke ilçesinde faaliyet gösteren 4 kadının bir araya gelerek üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için birlikte hareket etme gerekliliği konusunda hemfikir olmasının ardından, aynı vizyonu paylaşan 16 kadınının da desteğiyle kooperatifin kuruluşuna imza atıldı.

Kooperatifin kuruluş amacının, ortak üretim, imalat ve pazarlama standartları ilkesi doğrultusunda yerel ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle marka değeri yaratılarak pazarlanması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak olduğu kaydedildi. 

4K KOOP’un kurucu üyelerinden Deniz Solyalı, kurucu üyeler adına yaptığı açıklamada, Kooperatifin kurulmasına, 2005 yılından bu yana Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan kırsal kalkınma politikalarının zemin oluşturduğunu belirtti. 

KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ BÜYÜK

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, kooperatifin kayıt belgesini dün kurucu kadınlara teslim ettiği sırada yaptığı konuşmada, girdi maliyetlerinin düşürülmesinde ve pazara erişimin sağlanmasında, kooperatifçiliğin büyük önemi olduğunu vurguladı.

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Dana, ülkede 1930’lardan beri kooperatifçiliğin varolduğuna ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Dünyada ilk kooperatifçiliğin 1925 yılında başladığını, bugün 3 milyara yakın kooperatif bulunduğunu, iki milyara yakın insanın kooperatiflerle çalıştığını kaydeden Dana, “Sektörler kooperatifleşerek hareket etmektedirler. Bunun çok güzel örnekleri bulunmaktadır. 4K Koop’un tüm ülkemize ve kadınlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.  

Kooperatifin kurucu üyeleri, Nesrin Şen (Yedidalga), Nursel Ekici (Yedidalga), Deniz Solyalı (Yeşilyurt), Münevver Ebedi (Yedidalga), Aytül Ferdağ Yorulmaz (Yeşilırmak), Figen Karafistan (Yeşilırmak), Cemaliye Sergil (Yedidalga), Günay Solyalı (Yeşilyurt), Suzin Okkıran (Yedidalga), Figen Engelkıran (Taşpınar), Sultan Sergil (Yedidalga), Funda Kaşer (Lefke), Mürevvet Sezey (Lefke), Perihan Aziz (Bağlıköy), Ülfet Sezey (Lefke), Nihal Bayır (Yeşilyurt), Ruhale Selvi (Yedidalga), Nerime Büyük Ozaner (Gemikonağı), Selda Sergil (Yedidalga), Neval Bayır (Yeşilyurt)’dan oluşuyor.

ÜRETİMDEN ÖRNEKLER SUNULDU

4K KOOP’un kuruluş belgesini teslim alan kadınlar, ardından ürettikleri, imal ettikleri ve hizmet sektöründe yaptıklarını gösteren örneklerin küçük bir sunumunu da yaptı.

Üretim yapıldığı sürece, bir halkın varolabileceğini vurgulayan kadınlar, güç olarak ekonomik varoluş savaşında ön saflarda yer alacaklarını vurguladı. 


 

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Son Güncelleme: 05.07.2021 11:23
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