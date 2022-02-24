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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden başbakan’a çağrı
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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden başbakan’a çağrı

24 Şubat 2022 Perşembe 11:30
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden başbakan’a çağrı

“MADENCİLİK SERÜVENİNE KAPILMAYINIZ. LEFKE, YATIRIMLARLA KALKINAN ÜLKENİN İLÇESİ OLMAK İSTİYOR”
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun madencilikle ilgili açıklamalarının Lefke halkını üzdüğünü ve tedirgin ettiğini belirtti.
Başbakan’a “Lütfen madencilik serüvenine kapılmayınız” diyerek seslenen yönetim kurulu üyeleri, Lefke’nin madencilikle değil, temiz yatırımlarla kalkınan ülkenin ilçesi olmak istediğini belirtti. 
Lefke’de bekleyen 1 milyar 550 milyon dolarlık bakır değil, değeri düşük bazı madenlerden oluşan atık olduğunu kaydeden Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, “Belli ki Sayın Başbakan’a birileri yanlış bilgi vermiş ve kendisi de böyle bir ifade kullanmıştır” açıklamasında bulundu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu atığın içerisindeki maden cinsleri ise Avrupa Birliği tarafından 1.2 milyon Euro ile finanse edilen bir projede 1.5 yıl süren çok detaylı bir araştırma sonunda PLEJADES firması tarafından raporlanmış ve Gemikonağı alanında bulunan CMC alanı içerisindeki sadece bir havuzda yüzde 0.03 (binde üç) ve diğer havuzlarda ise %0.01 (binde bir) ile %0.02 (binde iki) seviyesinde bakır olduğu resmi rapor ile AB’ye bildirilmiştir.
Konu havuzlar içinde 10 milyon ton atık olduğu ve yine Gemikonağı ve Lefke bölgesinde de 2 milyon ton atık olduğu bilinmektedir.

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Çok basit bir hesap yapacak olursak, Aralık 2021’de, 1 ton bakır fiyatının 4.000 USD (dört bin) olduğunu internetteki bakır madeni raporlarından görebiliyoruz.
Basit bir hesap ile; toplam 12 milyon ton atık içindeki bakır oranının da hiç olmayan değer yüzde 0.04 (binde dört) olduğunu ve ayrıca işletim sırasında hiç bir kayıp olmayacağını da hayal edersek 12 milyon ton atıkta 48.000 (kırksekiz bin) ton bakır elde edilir. 
Geriye kalan 11.925.000 (onbir milyon dokuzyüz yirmi beş bin) ton atık ise ayni bölgede yine atık olarak kalacaktır. Tabii hacmi de şu ankinden çok daha fazla olacağından o alanda daha fazla yer kaplayacağı da bilinmektedir.
Gelelim ekonomik getirisine. 1 ton bakırın 4.000 USD olduğunu biliyoruz. Bunu 5.000USD olarak düşünürsek, her ihtimalin iyi gittiği ve her hangi bir kaybın olmadan işletimin gerçekleştiğini düşünürsek elde edilecek bakırın fiyatı 240.000.000 USD (ikiyüz kırk milyon) olur.”
“İLERİ MADENCİLİK LEFKE’NİN YOK OLUŞU DEMEK”
Açıklamanın devamında şunlar da belirtildi:
“Yani Sayın Başbakan’ın dediği gibi 1.550.000 Euro’luk bir getirisi yoktur. Yine Sayın Başbakan’ın dediği gibi her ay maliye bütçesine 250 milyon TL akması mümkün değildir. Bu hesaplamada firmanın yapacağı yatırım için harcayacağı para ile elde edeceği para hiç bir firmayı böyle bir yatırım yapmaya teşvik etmemektedir. Tüm firmalar ileri madencilik yani yer altındaki madenin yer yüzüne çıkarılmasının önünü açma adına siyasilere yanlış bilgi vermektedir. İleri madencilik Lefke’nin yok oluşu demektir. Sayın Başbakana çağırı yapıyoruz lütfen madencilik serüvenine kapılmayınız.  Lefke ilçe halkı madencilik istemiyor.  Lefke halkı temiz yatırımılar ile kalkınan bir ülkenin ilçesi olmak istiyor.”
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 12:35
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