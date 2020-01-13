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Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Hızlı yeniden başkan

Lefke Çevre ve Tanıtma  Derneği’nin önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden Ahmet Hızlı seçldi.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Hızlı yeniden başkan

Lefke Çevre ve Tanıtma  Derneği’nin önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden Ahmet Hızlı seçldi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nde Hızlı yeniden başkan

Dernekten yapılan açıklamaya göre,  oy birliğiyle seçilen yönetim kurulu; Enver Bıldır, Nazif Kubilay, Tamer Dayıoğlu, Buket Hızlı, Oktay Fenman, Nevin Fenman, Sibel Kaymakamoğlu, Sinal Akgürcü, Vesile Evrim, Nazım Kaşot, Selçuk Atakan, Kudret Şeker, Ali Akgürcü, Disiplin Kurulu Vehit Nekibzade, Timuçin Pirgalioğlu, Adil Özgey, Denetleme Kurulu ise Birsen Hacımulla, Buğçe Atakan ve Hüseyin Şener’den oluştu.

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Hızlı, geçmiş dönemde dernek kurullarında yer alanlara teşekkür ederek, yeni görev alanlara da  başarı diledi.

Hızlı, özelde Lefke, genelde ise tüm adada, insan sağlığına ve çevre ile doğaya zarar verenlere karşı çalışmaya devam edeceklerini belirtti

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:18
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