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Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:26
Lefke Ceviz Festivali hafta sonu yapılacak

 Lefke Ceviz Festivali’nin on ikincisi 11-12 Haziran tarihlerinde, Lefke Çarşı Merkezinde Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği’nin finansal desteğinde yürütülen ‘’İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ çerçevesinde hazırlanan festival, 11 Haziran Cumartesi 14:00-22:00 ve 12 Haziran  Pazar 10:00-20:00 saatleri arasında yapılacak.

Üreteni desteklemek ve kırsal bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri, iki toplumlu konserler ve halk dansları gösterileri, kültürel sunumlar, sergiler, ücretsiz çocuk oyun alanları yer alacak.

Festivalde rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu ve Lefke Avrupa Üniversitesi desteğinde ünlü şeflerin jüri üyesi olarak katılacağı “ceviz macunu” yarışması düzenlenecek.

Lefke Ceviz Festivali korteji sonrasında saat 14:00’te gerçekleştirilecek açılışı, özel eğitim okulu öğrencileri yapacak.

Program şöyle:

“11 Haziran 2022 Cumartesi:

13:00   Lefke Portakal Çemberi'nde toplanma

13:30   Golden Bando eşliğinde kortej yürüyüşü

14:00   Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi

14:05   Yedidalga İlkokulu dans gösterisi

14:10   Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

14:20   Açılış konuşmaları ve sergilerin açılışı

14:30   Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası

15:00   Barış için Dans

16:00   Buğra Koççat

16:45   Grup Baria

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17:45   Muharrem Cemoğlu

18:30   Yunus Erhan Trio

19:30   Müzik dinletisi

20:00   Grup Mental Soup

21:00   Grup LICK

12 Haziran 2022 Pazar:

10:00   Açılış

10:30   Sidar Karakuş Band

12:00   Let's Sing Together Band

13:00   Barış için İki Toplumlu Koro - Lena Melanidou

13:30   Mormenekşe Halk Dansları Derneği

14:00   Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu

15:00   Kıbrıs Havaları Derneği

16:00   Retro Çalgıcıları

17:00   Grup Otantik

18:00   Arda Gündüz Orkestrası

19:00   Kıbrıs Müzik Yolcuları

20:00   Kapanış”

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