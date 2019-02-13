Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
221.903
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7951
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Lefke bölgesi örgütlerinden Sağlık Bakanlığı önünde eylem...

Lefke bölgesi örgütlerinden Sağlık Bakanlığı önünde eylem...

13 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
Lefke bölgesi örgütlerinden Sağlık Bakanlığı önünde eylem...
LEFKE BÖLGESİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE BAZI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE HASTANEDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ EYLEM YAPTI

FENMAN: “HASTANE GERÇEK ANLAMDA II. BASAMAK HEKİMLİK HİZMETİ VEREN BİR HASTANE DÜZEYİNE YÜKSELTİLİNCEYE KADAR EYLEMLER ARTARAK DEVAM EDECEK”

SAĞLIK BAKANI BESİM: “HASTANEYİ KAPATMA VEYA GERİ GÖTÜRME GİBİ BİR DÜŞÜNCE KESİNLİKLE OLAMAZ”

Lefke bölgesinden bazı sivil toplum örgütleri, Cengiz Topel Hastanesi’nde yaşanan sorunlarla ilgili bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Eyleme; Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi kadın üyeleri katıldı.
Eylemciler, Lefke’deki Cengiz Topel Hastanesi’nin kapatılması endişesi yaşadıklarını söyleyerek, sorunların çözülmesini ve hastanenin ek binasının tamamlanmasını talep etti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim de eylemcilerin yanına giderek, hastanede son bir yılda yaşanan gelişmeleri aktardı. Bakan Besim, “Cengiz Topel Hastanesi’ni kapatma veya geri götürme gibi bir düşünce kesinlikle olamaz” dedi.
Eylemde, Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi Başkanı Nevin Fenman basın açıklamasını okurken, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Sorumlusu Gülten Bayramoğlu, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer konuşma yaptı.
Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Belediye Meclisi kadın üyelerinin Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylem sırasında Besim ile görüşmelerinin ardından, bakanlık toplantı salonunda da taleplerinin iletildiği detaylı bir toplantı gerçekleştirildi.
FENMAN
Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi Başkanı Nevin Fenman, Cengiz Topel Hastanesi Doğum Servisi’nde doğum yaptırılamadığını, uzman doktorun haftada iki gün görev yaptığını belirtti.
Hastanede ortopedist, ürolog, kardiyolog gibi branşlarda doktor bulunmamasının bölge halkının temel sağlık hizmeti dahi alamadığının göstergesi olduğunu öne süren Fenman, hemşire eksikliği yaşandığını, röntgen ve benzeri cihazları çalıştıracak teknik personelin yetersiz olduğunu savundu.
Fenman, “Hastanemiz poliklinik hizmeti veren bir sağlık kuruluşu seviyesine düşürülmüştür.” dedi.
Hastaneye ilave edilecek 120 yataklı ek bölüm ve tadilatın projelerinin hazır olmasına rağmen temelinin atılamadığına işaret eden Fenman, “Cengiz Topel Hastanesi ek inşaat ve tadilat projesinin derhal temelinin atılıp gerçekleştirilmesini talep ederiz” diye konuştu.
“İlçe halkı ve öğrencileri ile 25 bin insanın çağdaş sağlık hizmeti alma hakkı yadsınamaz” diyen Fenman, hastanenin gerçek anlamda II. Basamak Hekimlik Hizmeti veren bir hastane düzeyine yükseltilinceye kadar eylemlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.
BAYRAMOĞLU
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi Sorumlusu Gülten Bayramoğlu, bölge halkının hastanenin kapatılacağı endişesi içinde olduğunu belirtti.
Bayramoğlu, Güzelyurt Hastanesi bitirildiği zaman Cengiz Topel Hastanesi’nin poliklinik olarak kullanılacağı endişesi yaşadıklarını kaydetti.
ZAFER
Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Suziye Zafer de sorunları aktararak, röntgen cihazının sadece mesai saatleri içinde çalıştığını, mesai dışında yaşanan olaylarda hastaların bölgede hizmet alamadığını, hastanede aletleri çalıştıracak uzmanların bulunmadığını belirtti.
Kadın Doğum Servisi’nde sıkıntı yaşandığını dile getiren Zafer, ek binanın tamamlanacağı sözünün verildiğini ancak sözlerin tutulmadığını söyledi.
Zafer, projenin en kısa zamanda bitirilmesini istediklerini belirtti.
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim de Cengiz Topel Hastanesi’ni geri götürme düşünceleri bulunmadığını, göreve geldikleri günden itibaren hastaneyi ileriye taşıdıklarını, eksikliklerin farkında olduklarını ve bunların da tamamlanması yönünde çaba ortaya koyduklarını kaydetti.
Hastaneye çağdaş bir röntgen cihazı alındığını, ilk defa tam zamanlı radyolog atandığını, ultrasound cihazının yenilendiğini dile getiren Besim, kadın doğum uzmanının haftanın iki günü hastanede olduğunu, yeni kadın doğumcu için ilan açıldığını, eksikliğin giderileceğini belirtti.
Besim, hastanede smear taramalarının yapıldığını, spiral takılabildiğini dolayısıyla kadın sağlığının, koruyucu hizmetlerin geriye gittiğini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.
Hemşire eksikliğinin ada genelinde yaşanan bir sorun olduğuna işaret eden Besim, üçüncü kez kadro artırımına gittiklerini, nisan ayında yeniden hemşire alınacağını söyledi.
Cengiz Topel’in ek binası ile ilgili projenin onaylandığını belirten Besim, projenin hayata geçmesi için kaynak sıkıntısının aşılması gerektiğini kaydetti.
Hastanenin diyaliz ünitelerinin ay sonu devreye gireceğini dile getiren Besim, hastanenin kadın doğum servisini kapatma düşünceleri bulunmadığını vurguladı.
Besim, Cengiz Topel Hastanesi bizim için çok önemli bir hastanedir. Kapatılması asla söz konusu değildir. Bölge halkı çok daha çağdaş bir hastaneyi hak ediyor. Bizim amacımız bunu sağlayabilmektir” dedi.

Son Güncelleme: 13.02.2019 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir araç banketteki arabaya çarptı: 1 yaralı
Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir araç banketteki arabaya çarptı: 1 yaralı
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor
Erhürman’dan Ankara’da seferberlik çağrısı
Erhürman’dan Ankara’da seferberlik çağrısı
Abonelerin Dikkatine! Kaynağından Düzeltme... İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “kıbrıs Türk Kültür Festivali Bu İsim İle Tek Olmalı Ve Konsey Çatısı Altında Düzenlenmeli”
Abonelerin Dikkatine! Kaynağından Düzeltme... İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “kıbrıs Türk Kültür Festivali Bu İsim İle Tek Olmalı Ve Konsey Çatısı Altında Düzenlenmeli”
Özersay, Mavroyannis’le görüştü
Özersay, Mavroyannis’le görüştü
KTHY davası 26 Şubat’a ertelendi
KTHY davası 26 Şubat’a ertelendi
Akıncı: ''Rum liderliğinin yalpalamaları çözümün önündeki en ciddi engel“
Akıncı: ''Rum liderliğinin yalpalamaları çözümün önündeki en ciddi engel“
Yarın elektrik kesintisi ar
Yarın elektrik kesintisi ar
Dw: Fransa Doğu Akdeniz’e Yerleşiyor
Dw: Fransa Doğu Akdeniz’e Yerleşiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim