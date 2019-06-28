Lefke Avrupa Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı

TÖRENE CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILARAK DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE DİPLOMALARINI VERDİ

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, dün akşam yapıldı.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde toplam 1528 öğrencinin mezun olduğu 26. Dönem Mezuniyet Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte katılarak mezun olan doktora öğrencilerine diplomalarını verdi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrencilere ileriki yaşamalarında başarı dileklerinde bulundu.

“1528 mezunu teker teker tebrik ediyor ve üstün başarı dileklerimi sunuyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, mezun olan öğrencilerin yaşamın yeni bir sayfasını çevirdiklerini ve yeni sorumluklar yüklendiklerini kaydetti.



“Kuşkusuz bugün yıllar süren emeğin taçlandırıldığı bir gün… Öyle inanıyorum ki üniversite yaşamı bir diplomadan öte anlam ifade ediyor” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, mezun olan öğrencilerin elde etikleri kazanım ve birikimlerle, yeni adım atmakta oldukları hayatlarının bir sonraki aşamasında güçlüklerle tek başlarına mücadele edeceklerini ifade etti.

Mezun olan gençlerin çağdaş fikirli, araştırmacı, Atatürk ilkelerine sahip, çağdaş medeniyeti hedef edinmiş, sorgulayan, bağnazlığa geçit vermeyen, açık fikirli gençler olarak yetiştiklerine inanç belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çağdaş yaklaşımlarınızla, sorgulayan kimliğinizle, hayatın güçlükleri karsısında daha kolay mücadele edeceğinize inanıyorum. Sizlere emek veren rektör, öğretim görevlileri ve velileri canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

“BURADA ALDIĞINIZ EĞİTİM VE KAZANDIĞINIZ YETENEKLE ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKACAĞINIZA SAMİMİYETLE İNANIYORUM”

Yabancı öğrencilere hitaben yaptığı İngilizce konuşmada, “Yakında bu güzel adamızdan ayrılacak ve yeni bir yaşama başlayacaksınız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşamlarının bundan sonraki evresinde daha önce karşılaşmadıkları zorluklarla karşılaşabileceklerini ve bazı durumlarda yalnız kalabileceklerini kaydederek, “Burada aldığınız eğitim ve kazandığınız yetenekle bu zorluklarla başa çıkacağınıza samimiyetle güveniyorum. Hepinizi tebrik ediyorum ve ülkemizi ve insanımızı unutmayacağınıza inanıyorum” dedi.

