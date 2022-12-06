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Ledra Palas’tan kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş mahkemeye çıktı

06 Aralık 2022 Salı 15:10
Ledra Palas’tan kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş mahkemeye çıktı

 Ledra Palas Kara Giriş Kapısından ülkemize aracı ile barikatı kırarak giriş yapan zanlı Antonis Nicolaou tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Karahüseyin, olguları aktardı. Polis, 5.12.2022 tarihinde saat 14:15’de, Lefkoşa’da, Güney Kıbrıs’tan kullanımındaki NKE 917 plakalı aracı ile gelen zanlı Antonis Nicolaou’nun (E- 34), diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısından aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını görevli polislerin üzerine sürüp, barikatta bulunan bariyere 3 bin 700 TL hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının dur ihtarına uymayarak, bariyeri geçtiği esnada aracın 2 el sol ön lastiğine ateş edildiği söyledi. Polis, olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile saat 14.50’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’dan KKTC’ye geçiş yaparken, işlem yapmaması nedeniyle aleyhine askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan da dava getirileceğini anlattı. Polis, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının yasal olmayan yollardan kaçabileceğinden bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.
Zanlı, “Kimlik kartımı verip, geçmek istedim. Beni dövmeye ve ateş etmeye başladılar. Neden cezaevine gideceğim” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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