LC Waikiki soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da LC Waikiki isimli mağazada çalışan ve bir yıllık süreçte bin 106 parça kıyafet ve ayakkabı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan iki Türkmenistan vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı. Üç zanlı da bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, 2018 ile 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet göstermekte olan LC Waikiki isimli mağazada müstahdem olarak çalışan zanlılar Joshgun Tachdurdyyev ve Nyzam Abdyyev’in işyerinin depo kısmında bulunan takribi bin 106 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini gizlice depodan dışarıya çıkarıp, sirkat ettiklerini anlattı. Karagil, 19 Şubat’ta zanlıların evinin mahkeme emri gereği arandığını ve sirkat edilen toplam 789 adet konfeksiyon malzelemelerinin bulunarak emare alındığını kaydetti. Tahkikatın devam ettiğini ve aranan emareler olduğunu söyleyen Karagil, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Karagil, hırsızlık mal kabulü suçuyla tutuklanan zanlı Zarina Guseynova’nın ise mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. İnan, zanlı Zarina Guseynova’nın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.