LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” ayakta alkışlandı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2022 – 2023 yılı sezonunun yeni oyunu “Paraya Hayır” ile perdelerini açtı.

Flavia Coste'un yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği oyunu Osman Ateş yönettiği oyunda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol aldı.

Oyunun prömiyeri dün akşam (9 Kasım Çarşamba) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da takip ettiği oyunun dekor - kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, Işık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, müzik seçimini Osman Ateş, afiş/broşür tasarım ve oyun fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor - kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri ve sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

Başkan Harmancı: “Lefkoşa Kültür ve Sanatın Başkentidir”

Oyunun sonunda oyuncu kadrosu sanatseverler tarafından ayakta alkışlanırken, kısa bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın kültür ve sanatın da başkenti olduğu vurgusu yaptı.

Başkan Harmancı konuşmasında LBT ekibine yeni katılanların heyecanını gördüklerini, sinerjisi ve enerjisi ile harika bir oyun izlediklerini belirterek, Lefkoşa’da kültür ve sanat alanındaki bu dinamizmin her daim süreceğini belirtti.

Sanat bu şehirden asla eksik olmayacağının altını çizen Başkan Harmancı, bunun nedeninin de sanatın ve kültürün seyircisinin her daim var olması ve her zaman sahip çıkması olduğunu dile getirdi.

Her Çarşamba ve Cuma sahnelenecek

LBT’nin yeni oyunu “Paraya Hayır” her Çarşamba ve Cuma akşamı saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyunun biletlerinin www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebileceği belirtildi.