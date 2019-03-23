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Lbt’nin “hüzün Ana Ve Çocukları” Oyununun Prömiyeri…gecede 50. Sanat Yılını Tamamlamış 4 İsme Plaket Takdim Edildi

GECEDE 50. SANAT YILINI TAMAMLAMIŞ 4 İSME PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Lbt’nin “hüzün Ana Ve Çocukları” Oyununun Prömiyeri…gecede 50. Sanat Yılını Tamamlamış 4 İsme Plaket Takdim Edildi

GECEDE 50. SANAT YILINI TAMAMLAMIŞ 4 İSME PLAKET TAKDİM EDİLDİ

23 Mart 2019 Cumartesi 14:01
Lbt’nin “hüzün Ana Ve Çocukları” Oyununun Prömiyeri…gecede 50. Sanat Yılını Tamamlamış 4 İsme Plaket Takdim Edildi

GECEDE 50. SANAT YILINI TAMAMLAMIŞ 4 İSME PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Lefkoşa, 23 Mart 19 : Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 50.sanat yıllarını dolduran 4 kurucusu Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Işın Cem ve Osman Alkaş’ı, yeni oyunları “Hüzün Ana ve Çocukları”nın prömiyerinde onurlandırdı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan, Kıbrıslı Türk şair Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahnelediği “Hüzün Ana ve Çocukları” isimli oyunun prömiyerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.

ERSOY

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, LBT Sanat Koordinatörü ve sanatçı Yaşar Ersoy yaptığı konuşmada, Fikret Demirağ’ı gecede hep yanlarında hissettiklerini belirtti.

Ersoy, kendileri için özel bir gece olduğunu ifade ederek, “Bu sahnede son şiirini, son rolünü oynayıp bizlere o muhteşem şiirleri bırakan Fikret Demirağ’ı da gecede hep yanımızda hissettik. O da şiirler ve tiyatronun ışığı ile yatmaktadır” diyerek Fikret Demirağ’ın eşi Emine Demirağ’ı sahneye davet etti.

UMMANEL

LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, 2004 yılında Yaşar Ersoy’un daveti ile başladığı LBT’de 15. yılını tamamladığını ifade ederek, usta isimlerin bugüne kadar getirdiği bu kurumun içinde olmanın gurur verici yönünü vurguladı.

Ummanel, “Bu gece bize bir sanatçının ve eserlerinin kalıcılığını, bir tiyatronun ve sanatçının toplumla ilişkisini düşündürüyor. Bunun bir parçası olmak, sanat yönetmeni olarak sahneye çağrılmak benim için çok büyük bir gururdur” dedi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sahnede 50. yıllarını dolduran ustalarla bulunmanın, onların yarattığı tiyatro kültürünün önce kente sonra tüm adaya nüfuz ettiğini görmenin kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu söyledi.

50 yıllık serüvenin kendi yaşından büyük olduğunu, bunun içinde çok acılar ve zorluklar bulunduğunu belirten Harmancı, “Bu süreçte dimdik ayakta kalan, esen her kasırgadan hep başları dik ayrılarak zamanın tüm zorluklarına inat sanatlarını toplumcu felsefeden ayırmadan, hep ezilenin yanında, her hakkın yanında durarak geçirmek hiç kolay değildi. Böyle bir belediye tiyatrosunda kısa bir dönemde de olsa onlarla beraber olmak benim için çok büyük bir gururdur” dedi.

Konuşmaların ardından 50. sanat yıllarını dolduran 4 isme onur plaketleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından takdim edildi.

Rahatsızlığı nedeni ile geceye katılamayan Işın Cem’in plaketini tiyatro sanatçısı Özgür Oktay aldı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu Hüzün Ana ve Çocukları, her Cuma ve Cumartesi akşamı LBT’de sahnelenecek. Saat 20.00’de başlayacak oyun için bilgiler 0392 22 78782 numaralı telefondan alınabilecek.

AKINCI

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da gecede yaptığı konuşmada, “Hüzün Ana ve Çocukları` oyununa emek veren herkesi tebrik ederek kutladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatro yaşamlarında 50 yılı geride bırakan Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem gibi sanatçıların, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Cumhurbaşkanlığı’nda bir plaket ile onurlandırılacağını kaydetti.

1980 Eyül ayında, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Şenlikleri kapsamında, Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem’in, Vatandaş isimli bir oyun sahneye koyup, toplumsal sorunları eleştirel bir üslupla irdelemeleri nedeniyle Devlet Tiyatrosu’ndaki işlerini kaybettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’de 12 Eylül 1980’de gerçekleşen darbenin yarattığı atmosferin, Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem’in Devlet Tiyatorosu’ndaki görevlerine son verilmesi sürecini hızlandırdığını da kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları ifade etti: “Bu sanatçılarımızın Devlet Tiyatrosu’ndan gidişi, yeni bir gelişi, yeni bir doğuşu yarattı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu o yıl, belediye meclisimizin benim önerim üzerine aldığı bir kararla doğdu.”

“LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU, HER YIL DAHA DA GELİŞTİ”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun her yıl daha geliştiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “O günler tabii ki zordu. Biz o dönemin içerisinde belediye meclisinin çoğunluğuyla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşunun siyasi kararını aldık. Ondan sonraki süreçlerde öyle inanıyorum ki, hangi renkten olursa olsun gelmiş geçmiş belediye başkanları ve belediye meclisleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na sahip çıktılar.”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun her dönemde kendini kanıtladığını ve kendi gücüyle ayakta durmayı başardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatroya bu nedenle her dönemde sahip çıkıldığını kaydetti.

(RU/ÖK)   FOTOĞRAFLI

 

 

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