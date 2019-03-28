Lbt Dün Oyunlarını Ücretsiz Sahneledi

Lefkoşa, 28 Mart 19 (.): Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununu ücretsiz olarak sahneledi.

LBT’den verilen bilgiye göre, LBT’nin Dünya Tiyatro Günü bildirisini, oyuncu Hatice Tezcan okudu.

Dün sabah ise, Bandabuliya Sahnesi’nde “Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu ücretsiz sahnelendi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yer alan, Kıbrıs Türk şair Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahnelediği “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununda, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Döndü Özata, Özgür Oktay ve Melihat Melis Beşe rol alıyor.

HÜZÜN ANA VE ÇOCUKLARI HER CUMA VE CUMARTESİ LBT’DE SAHNELENECEK

LBT’nin yeni oyunu “Hüzün Ana ve Çocukları” her Cuma ve Cumartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI