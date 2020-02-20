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LBO’dan “Unutulmayan Türkçe Şarkılar“ konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) 24 Şubat Pazartesi akşamı “Unutulmayan Türkçe Şarkılar” konseri vereceği bildirildi. 

LBO’dan “Unutulmayan Türkçe Şarkılar“ konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) 24 Şubat Pazartesi akşamı “Unutulmayan Türkçe Şarkılar” konseri vereceği bildirildi. 

20 Şubat 2020 Perşembe 10:25
LBO’dan “Unutulmayan Türkçe Şarkılar“ konseri
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LTB’den verilen bilgiye göre, Oskay Hoca yönetimindeki konserde Utku ile Gizem Yerebakan solist olarak yer alacak.  
Konserde “Adam”, “Alla Beni Pulla Beni”, “Aşk Her şeyi Affeder mi?”, “Ayrılmam”, “Biz Nereye”, “Bu Gece Son”, “Gözyaşlarım Anlatır”, “Hiç Bana Sordun mu?”, “İstanbul”, “Sözlerimi Geri Alamam”, “Suç Bende”, “Vazgeç Gönül”, “Yaparım Bilirsin” isimli parçalar seslendirilecek. 

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Bandabuliya Sahnesinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek konsere giriş 15 TL olacak. 
Biletler konser gecesi gişeden temin edilebilecek.
Konser için www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden rezervasyon yapılabilecek.


 

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Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02
Anahtar Kelimeler:
“unutulmayan Türkçe Şarkılar“ Konseri
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