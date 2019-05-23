LBO’dan Bandabuliya sahnesinde caz konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde caz konseri verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Nihan Görgü (vokal), Charis Ioannou (saksafon) ve Alexis Kasinos’un (gitar) solist olarak sahne aldığı konsere LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve CTP Lefkoşa Milletveki Özdil Nami ile bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda solistlere çiçek taktim etti.



Harmancı gecede yaptığı konuşmada, LBO’nun bir kez daha başarılı ve özel bir konsere imza atarak dinleyenlerin kulaklarında unutulmaz tınılar bıraktığını söyledi.Gecede solist olarak sahne alan Nihan Görgü, Charis Ioannou ve Alexis Kasinos’un performanslarıyla müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattığını söyleyen Başkan Harmancı solistlere tek tek teşekkür etti.