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Lbo Halk Müzği Korosu “sevdamız Türküler” İsimli Konser Verecek

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, 2 Temmuz  Salı akşamı,  “Sevdamızdır Türküler” isimli bir konser verecek. 

Lbo Halk Müzği Korosu “sevdamız Türküler” İsimli Konser Verecek

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, 2 Temmuz  Salı akşamı,  “Sevdamızdır Türküler” isimli bir konser verecek. 

30 Haziran 2019 Pazar 10:40
Lbo Halk Müzği Korosu “sevdamız Türküler” İsimli Konser Verecek

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, 2 Temmuz  Salı akşamı,  “Sevdamızdır Türküler” isimli bir konser verecek. 

Türk Maarif  KolejiRauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda saat 20:30’da başlayacak konserin biletleri  konser gecesi gişeden temin edilebilecek.   

Şef Hasibe Aksaç yönetiminde, tek bölümden oluşacak konserde 17 Türkü seslendirilecek. 

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LTB tartafından yapılan yazılı açıklamada, Balkan, Türkiye ve Kıbrıs Türkülerinden oluşacak konserde, anonim eserlerin yanısıra Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif gibi ustaların besteleri ile ülkemizin değerli bestekarları Turgay Salim Hoşsöz, Bekir Kara ile Türkay Altay 'ın eserlerinin de seslendirileceği belirtildi.

Ezgi Coşkun, Şükran Yalçın, Burcu Yılmaz, Mustafa Dülger,Cihan Köroğlu ,Serap Sayar ve Filiz Yarıcı’nın solist olarak yer alacağı gecede koro türküleri de seslendirilecek.

Eser düzenlemelerini Mustafa Aksaç'ın yaptığı konserde bağlamada İbrahim Sezikli,   kaval ve klarnette Mustafa Aksaç, bateride Aslan Coşar, gitarda Ali Kılınç, Klavyede Okan Alan yer alacak. 

(ÖZ/HA)

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