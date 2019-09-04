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Lbo’dan “ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi”

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Belediye Orkestrası “Ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi” ile ebeveyn ve çocukları aynı etkinlik altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Lbo’dan “ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi”

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Belediye Orkestrası “Ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi” ile ebeveyn ve çocukları aynı etkinlik altında buluşturmaya hazırlanıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Lbo’dan “ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi”

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Belediye Orkestrası “Ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi” ile ebeveyn ve çocukları aynı etkinlik altında buluşturmaya hazırlanıyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre 3-5 yaş aralığındaki çocuklarının yaratıcılığını, iletişim ile müzikal becerilerini geliştirmesi hedefiyle oluşturulan atölye grup çalışmaları oyun, dans, ritim, şarkı söyleme ve enstrüman tanıtım atölyelerini kapsıyor. 
Eğitmen Hare Yakula tarafından sürdürülecek ve her Salı  17:30-18:10 saatleri arasında Bandabuliya Sahne'sinde yer alacak "Ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi”nde ilk buluşmanın 10 Eylül  Salı günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

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Açıklamaya göre atölyeyle ilgili bilgi edinmek için 223 9825 / 6085280 numaralı telefonlar aranabilir; kayıtlar www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresi üzerinden yapılabilir. 
(DOĞ/ÖK)FOTOĞRAFLI
 

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