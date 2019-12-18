LBO yeni yıla merhaba konseri verdi

Lefkoşa Türk Belediyesinden verilen biliye göre, Bandabuliya Sahnesi’nde yer alan Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde LBO Şef Oskay Hoca yönetiminde sahne aldı. Konseri LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, LBO’nun Lefkoşa’ya çok büyük bir zenginlik kattığını ifade etti.



