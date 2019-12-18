LBO yeni yıla merhaba konseri verdi

Lefkoşa Türk Belediyesinden verilen biliye göre, Bandabuliya Sahnesi’nde yer alan Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde LBO Şef Oskay Hoca yönetiminde sahne aldı. Konseri LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.
Son Güncelleme: 18.12.2019 19:04
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) yılın son konserini Bandabuliya Sahnesi’nde verdi.
Lefkoşa Türk Belediyesinden verilen biliye göre, Bandabuliya Sahnesi’nde yer alan Yeni Yıla Merhaba Konseri’nde LBO Şef Oskay Hoca yönetiminde sahne aldı. Konseri LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.