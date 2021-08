LBO, dün akşam Merkez Lefkoşa’da oda orkestrası konseri verdi

Konseri, LTB Başkanı Mehmet Harmacı’nın ile bazı belediye meclis üyeleri ve konser programında yer alan bazı parçaların düzenlemesini de yapan besteci-müzisyen Arman Ratip de izledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Şef Oskay Hoca yönetiminde açık alanda yapılan konserde, orkestra, gerek klasik müziğin dehalarına ait eserler gerek Kıbrıs halk danslarından yapılan düzenlemeler gerekse film müziklerinden güzel bir seçkiden oluşan repertuvarıyla Lefkoşalılara keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

G.F.Handel’den Sarabande, P.I.Tchaikovsky’den Arabian Dance, A. Dvorak’dan Danza Slava Op.46 No.8, J. Brahms’dan Hungarian Dance No 1 G minor, P.Mascagni’den Intermezzo ile başlayan konser Oskay Hoca düzenlemesi ile Erkek Karşılama 1 ve Mandra ile devam etti. Konserin son bölümünde ise Eternal Love - Arman Ratip, Love Story (First Love) –Arman Ratip, Music from La La Land - Justin Hurwitz, Pirates of the Caribbean, Por una Cabeza - Carlos Gardel, Shindler’s List - J. Williams ve Skyfall - Adele Adkina&Paul Epworth şarkılarından oluşan film müzikleri seslendirildi.