LBO Çocuk Korosu Dünya Çocuk Günü’nde konser verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu, Dünya Çocuk Günü'ne özel konser organize ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hare Yakula ve Müge Görgül’ün şeflik yapacağı konserde piyanoda Ercüment Şeker görev yapacak.Konser, 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’de Büyük Han’da gerçekleştirilecek.