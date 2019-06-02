LAÜ’nün kuruluşundan bugüne hizmet veren Rektörler bir araya geldi

1990 yılında eğitim vermeye başlayan ve Kuzey Kıbrıs yükseköğretiminde değişimle gelişime liderlik eden Lefke Avrupa Üniversitesi; güçlendirilen akademik kadrosu, hızla artan öğrenci sayısı, yeni açılan fakülte/yüksekokul ve programlarıyla 30. Yılına girmiş bulunuyor. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 30. Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, üniversitenin kuruluşundan bugüne üniversitede görev yapmış rektörler LAÜ’nün konuğu oldular.

Üniversitenin 30.Yılı anısına çekimlerine başlanan ve üniversitenin tarihi ile ilgili önemli bir arşiv değeri taşıyacak olan belgesel filmi kapsamında üniversitede konuk edilen Rektörlerden Prof. Dr. Haluk Kabalioğlu (1995-1996), Prof. Dr. Mesun Ayan (1998-2002), Prof. Dr. Yıldırım Öner (2002-2006), Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu (2006-2008) ile Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel (2010-2013) üniversiteyi ziyaret ederek, üniversitenin mevcut durumu hakkında LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’den bilgi aldılar. Kampüs ziyareti ve belgesel çekimleri ile devam eden programda rektörler son olarak üniversitenin sosyal tesisi EUL Lounge’de onurlarına düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Rektörler, üniversitenin gelişimini takdir ettiler

Program kapsamında bir araya gelen Rektörler, nazik davetinden dolayı Rektör Yükselen’e teşekkür ederek, hizmet vermiş oldukları yıllarda üstlenmiş oldukları bu özel görevde üniversiteye ellerinden gelen katkıları yapmaya çalıştıklarını, rektörlük görevinin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu görevi devralan Rektör Yükselen’in önderliğinde üniversitenin gerek akademik gerekse altyapı imkanları olarak gelmiş olduğu noktanın son derece önemli ve gurur verici olduğunu ifade ettiler. Kampüs turu ziyaretlerinde, üniversitenin değişim ve gelişimini yerinde görme fırsatı bulan rektörler, üniversitenin öğrencilere bugün sunmuş olduğu akademik ve sosyal olanakların gerçekten takdir edilecek düzeyde olduğunu belirterek, üniversitenin göstermiş olduğu büyük gelişimden mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

LAÜ Rektörü Yükselen yaptığı açıklamada düzenlenen etkinlik kapsamında üniversitenin davetini yoğun programlarına rağmen kabul eden ve değerli zamanlarını ayırarak LAÜ’yü ziyaret eden rektörlere teşekkürlerini iletti. Çekimlerine başlanan belgeselin üniversitenin tarihini kayıt altına alacağını ve üniversitenin 30. Yılı kapsamında gerçekleştirilen bu projeye çok önem verdiklerini ifade etti. Etkinliğin sonunda Yükselen tarafından eski Rektörlere, üniversiteye geçmişte yapmış oldukları çok değerli katkı ve hizmetlerden ötürü hizmet plaketi takdim edildi.