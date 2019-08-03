LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

Öğrencilerin projeleri ile ilgili bilgi aktaran Çağanağa, “Okulum Şahane” adlı projede, hayat boyu öğrenme ilkesi ile yola çıkan öğrencilerin Yedidalga İlkokulu’nun duvarına boya çalışması yaptıklarını dile getirdi. Çağanağa, okul öncesi öğrencilerinde yaratıcılığın teşviki konusuna dikkat çekmek amacıyla projelerini gerçekleştiren öğrencilerin boya çalışmasının yanında, atık materyallerle hayvanlara yemlik ve suluk yaparak, özellikle plastik gibi doğada çözünmesi çok uzun yıllar alan atık materyallerin doğaya bırakılması yerine farklı amaçla kullanılabileceğine yönelik yaratıcı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çağanağa, “Satranç” projesi ile öğrencilerin Lefke İstiklal İlkokulu bahçesine satranç şeklini çizdiklerini böylelikle öğrencilerin ortak kullanım alanlarında hem eğlenmeleri hem de satranç öğrenmeleri amacıyla projenin gerçekleştiğini belirtti. Çağanağa, öğrencilerin çoğunlukla altyapı işlerinde kullanılan plastik borulardan suluk ve yemlik aparatları hazırladıklarını ve bunları bölgenin çeşitli yerlerine yerleştirdiklerini; “hayat ver” sloganıyla örnek olduklarını ifade etti.

Çağanağa, ayrıca öğrencilerin Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile gerçekleştirdikleri ve bölge okullarının okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen “Her Ormanın Bir Kahramanı vardır” isimli proje ile Lefke’de fidan dikimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Farklı tema ve amaçlarla toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyleyen Çağanağa çalışmalardan dolayı öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.