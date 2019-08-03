banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7498
EURO
6.1647
Çek hırsızı yakalandı!
12 ÇEK YAPRAĞI KAYIP
Gazimağusa’da yasadışı bahis operasyonu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bostancı'da çek hırsızlığı!
BOSTANCI'DA ÇEK HIRSIZLIĞI!
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında ders yürütücüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa öncülüğünde bir çok başarılı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında ders yürütücüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa öncülüğünde bir çok başarılı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:20
LAÜ’lü öğrencilerin anlamlı projeleri devam ediyor

Öğrencilerin projeleri ile ilgili bilgi aktaran Çağanağa, “Okulum Şahane” adlı projede, hayat boyu öğrenme ilkesi ile yola çıkan öğrencilerin Yedidalga İlkokulu’nun duvarına boya çalışması yaptıklarını dile getirdi. Çağanağa, okul öncesi öğrencilerinde yaratıcılığın teşviki konusuna dikkat çekmek amacıyla projelerini gerçekleştiren öğrencilerin boya çalışmasının yanında, atık materyallerle hayvanlara yemlik ve suluk yaparak, özellikle plastik gibi doğada çözünmesi çok uzun yıllar alan atık materyallerin doğaya bırakılması yerine farklı amaçla kullanılabileceğine yönelik yaratıcı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çağanağa, “Satranç” projesi ile öğrencilerin Lefke İstiklal İlkokulu bahçesine satranç şeklini çizdiklerini böylelikle öğrencilerin ortak kullanım alanlarında hem eğlenmeleri hem de satranç öğrenmeleri amacıyla projenin gerçekleştiğini belirtti. Çağanağa, öğrencilerin çoğunlukla altyapı işlerinde kullanılan plastik borulardan suluk ve yemlik aparatları hazırladıklarını ve bunları bölgenin çeşitli yerlerine yerleştirdiklerini; “hayat ver” sloganıyla örnek olduklarını ifade etti.

Çağanağa, ayrıca öğrencilerin Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ile gerçekleştirdikleri ve bölge okullarının okul öncesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen “Her Ormanın Bir Kahramanı vardır” isimli proje ile Lefke’de fidan dikimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Farklı tema ve amaçlarla toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyleyen Çağanağa çalışmalardan dolayı öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de kaza yaptılar: 2 yaralı
Türkiye'de kaza yaptılar: 2 yaralı
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor
GAÜ BESYO 'Özel Yetenek Sınavları' 5 Ağustos’ta Antalya’da başlıyor
Bakan Oğuz Yedidalga’da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Bakan Oğuz Yedidalga’da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Oğuz: “Yeşilırmak’ta muz üretiminin yeniden başlaması önemli bir fırsat”
Oğuz: “Yeşilırmak’ta muz üretiminin yeniden başlaması önemli bir fırsat”
YKP: “Kıbrıs’ta istediği çözüm modelini her yerde başka havayla götürenler çözüm getiremez”
YKP: “Kıbrıs’ta istediği çözüm modelini her yerde başka havayla götürenler çözüm getiremez”
Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı
Uçakların havada bıraktığı beyaz çizgiler sanıldığından daha zararlı
Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?
Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?
Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi
Engelli Farkındalığı Haftası çerçevesinde seminer düzenlendi
KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
Türkiye ile KKTC arasındaki protokol TC Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasındaki protokol TC Resmi Gazete'de

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim