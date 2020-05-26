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LAÜ’den yeni bir başarı

26 Mayıs 2020 Salı 16:37
LAÜ’den yeni bir başarı
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LAÜ akreditasyonlarına bir yenisini daha ekledi

  • Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından belgelenmesi olan akreditasyonlar noktasında başarılar elde etmeye devam ediyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü EPDAD tarafından akredite edildi

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)  tarafından tescil edilen ulusal akreditasyon kuruluşlarından Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurumu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek, üniversitenin ilgili programının akredite edilmesi kararını aldı.

EPDAD Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü 7 başlık altında değerlendi

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, akreditasyon süreci ile ilgili bilgiler verdi. Ataman, EPDAD yöneticileri tarafından LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün özdeğerlendirme raporunun 7 başlık altında değerlendirildiğini belirtti ve başlıkları söyle sıraladı;

1. Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

2. Öğretim elemanları

3. Öğrenciler

4. Fakülte-Okul İşbirliği

5. Tesisler, Kütüphane ve Donanım

6. Yönetim

7.  Kalite güvencesi

  Ataman “bu yedi başlık altında hazırlanan rapor sonucunda heyet Şubat ayında  fakültemizi ziyaret ederek hazırlanan dosyalardaki dökümanları incelemiş, alan ve meslek bilgisi derslerimizi izlemiş, öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerini staj okullarında gözledikten sonra üniversitemiz kampüsünde incelemeler yapmış, öğrenciye sunulan alt yapı hizmetleri ile donanımları  görmüş ve Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi(ÖÇEM) ziyaretleriyle erken müdahale ve erken eğitimle kamuya öğretmen adaylarıyla verilen eğitim ve öğretim hizmetlerini gözlemlemişlerdir”dedi.  Ataman, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne çok başarılı geçen akreditasyon denetimi sonucunda 3 yıl süreyle uluslararası akreditasyon belgesi verildiğini açıkladı.

 Ataman “Bu süreçte emeği geçen başta rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali  Yükselen, Fakülte dekanımız Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve tüm Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğretim elemanları ve asistanlarını kutluyoruz” dedi.

 LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal ise yaptığı açıklamada  “  Lefke Avrupa Üniversitesi zengin bir akademisyen kadrosuna sahiptir.  Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültemiz’in,  özel ve hayati bir alan sayılan  Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’nün  Türkiye EPDAD akreditasyonunu almış olması, Üniversitemiz ile Eğitim Fakültemiz’in kalitesinin bir göstergesi olmuştur”dedi. 

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