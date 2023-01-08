LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek

Ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çağanağa, LAÜ öğrenci kulüplerinin sosyal sorumluluk projelerinin toplumun her kesime hitap edecek şekilde tasarlandığını ve öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin de en az akademik başarıları kadar önemli olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile yapılan istişare sonucu 2023 Bahar döneminden itibaren derneği destekleyici farklı sosyal sorumluluk projelerinin yapılmasına karar verildi. Mavi Kapak kampanyasının devam ettiğini de vurgulayan Kızılay Öğrenci Kulübü üyeleri bu kampanyayı sürekli hale getireceklerini ve her bir mavi kapağın ortopedik özürlü bireyler için hayatın içine katılmak anlamına geldiğini söylediler. Mavi Kapak kampanyası kapsamında destekte bulunan tüm Lefke Avrupa Üniversitesi ailesine de teşekkürlerini ilettiler.