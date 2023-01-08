banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli...
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
3 üründe limit üstü bitki...
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli”
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene...
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Polisi görünce 4. metre yükseklikten atladı
Polisi görünce 4. metre yükseklikten...
banner405

LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek

08 Ocak 2023 Pazar 23:43
LAÜ’den Mavi Kapak Kampanyasına destek 
   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Kızılay Öğrenci Kulübü Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, Mavi Kapak Kampanyası kapsamında toplanan plastik mavi kapakları Dernek Başkanı Günay Kibrit’e sundular. 
   Kızılay Öğrenci Kulübü danışmanı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’nın da katıldığı ziyarette Başkan Kibrit, gençlerin duyarlı davranış ve projelerinden büyük bir mutluluk duyduğunu, toplumun biliçli ve duyarlı bireyler sayesinde ilerleyebileceğine vurgu yaptı.
   Ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yapan Çağanağa, LAÜ öğrenci kulüplerinin sosyal sorumluluk projelerinin toplumun her kesime hitap edecek şekilde tasarlandığını ve öğrencilerin psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin de en az akademik başarıları kadar önemli olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile yapılan istişare sonucu 2023 Bahar döneminden itibaren derneği destekleyici farklı sosyal sorumluluk projelerinin yapılmasına karar verildi. Mavi Kapak kampanyasının devam ettiğini de vurgulayan Kızılay Öğrenci Kulübü üyeleri bu kampanyayı sürekli hale getireceklerini ve her bir mavi kapağın ortopedik özürlü bireyler için hayatın içine katılmak anlamına geldiğini söylediler. Mavi Kapak kampanyası kapsamında destekte bulunan tüm Lefke Avrupa Üniversitesi ailesine de teşekkürlerini ilettiler.        
banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
Arıklı: “Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve zamandan tasarruf ederek seyahat etmelerini sağlayacağız.”
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli”
KTEZO: “Ekonomide yeni bir düzene geçilmeli”
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Polisi görünce 4. metre yükseklikten atladı
Polisi görünce 4. metre yükseklikten atladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,Antalya’da
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,Antalya’da
Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit Komutanları Derneği’nin olağan genel kurul toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Mücahit Komutanları Derneği’nin olağan genel kurul toplantısına katıldı.
“Beslenme ile uyku ve ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki var”
“Beslenme ile uyku ve ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki var”
2023 yılına zamla girdik
2023 yılına zamla girdik
Bir günde 7 kaza, 4 yaralı
Bir günde 7 kaza, 4 yaralı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim