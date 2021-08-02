LAÜ’den Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağış

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, derneğin, 24 Mart’ta tescil edildiği belirtilerek, derneğe ikinci bağışın LAÜ tarafından yapıldığı kaydedildi.
LAÜ’nün, sokak hayvanlarına yardım amacıyla koyduğu katkının önemine dikkat çekilen açıklamada, LAÜ’nün bu duyarlı hareketinin tüm kesimler, kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınması temennisinde bulunuldu.
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, derneğin, 24 Mart’ta tescil edildiği belirtilerek, derneğe ikinci bağışın LAÜ tarafından yapıldığı kaydedildi.