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LAÜ’den büyük başarı

LAÜ’den büyük başarı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:54
LAÜ’den büyük başarı

LAÜ’den büyük başarı

 Lefke Avrupa Üniversitesi, yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren uluslararası bir kurum olan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından yapılan değerlendirmede, büyük bir başarı elde ederek, KKTC üniversiteleri arasında en fazla parametreden tam puan alan üniversite oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen QS kurumunun yaptığı değerlendirmede elde edilen başarının öğrenciler ve üniversite için öneminden bahsederek, “Dünya üniversiteler sıralaması konusunda uluslararası bir üne sahip İngiltere merkezli QS isimli kuruluşun 2019 yılı için ilan ettiği QS Stars üniversite değerlendirme sonuçlarına göre, üniversitemiz QS tarafından değerlendirme için kullanılan ve ‘Eğitim-Öğretim’i de içeren 5 farklı parametreden 5 yıldız (tam puan) almıştır. KKTC üniversiteleri arasında bugüne kadar en fazla parametreden tam puan alan üniversite olan LAÜ, son yıllardaki başarılarına bir yenisini ekleyerek uluslararası alanda büyük bir prestij anlamına gelen bu değerlendirmede ‘Eğitim-Öğretim’, ‘Kurum Aidiyeti’, ‘Mezunların İstihdam Edilebilirliği’, ‘Donanım ve Altyapı’ ile ‘Sosyal Sorumluluk’ parametrelerinden tam puan alarak büyük bir başarı ile çıkmayı başarmıştır”  dedi.

QS değerlendirmesinde ortaya çıkan sonuçla Lefke Avrupa Üniversitesi olarak dünya üniversiteleri arasında prestijli bir yerde olma yolunda çok büyük bir adım attıklarını ifade eden Yükselen, “öğrencilerimiz ve mezunlarımız için üniversitemizin aldığı başarılı sonuçlar çok önemli bir artıdır, mezunlarımızın diplomalarının uluslararası alanda değeri ve prestiji artmıştır” dedi.  Yükselen LAÜ öğrencilerinin uluslararası bir üne sahip dış değerlendirme kurumu tarafından birçok kategoride mükemmeliyeti tescil edilmiş bir üniversitede eğitim görmenin ve mezun olmanın haklı gururunu yaşamaları gerektiğini de dile getirdi.

Yükselen, “QS Stars üniversite değerlendirme sonuçlarında elde edilen tarihi başarıda çok büyük emekleri olan akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, mezunlarımıza, bu süreçte destek ve yardımlarını esirgemeyen stratejik ortaklarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm resmi kurumlara en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

QS, tüm dünyada yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren ve kurumsal güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sağlayan bir denetim hizmeti sunmakta olan uluslararası üne sahip İngiltere Merkezli bir kuruluştur. QS yıldızları adı verilen bu hizmet, modern ve küresel bir üniversiteyi işaret eden çeşitli özelliklere detaylı bir bakış içermektedir. QS denetim süreci, üniversiteleri farklı parametrelere göre detaylı şekilde değerlendirmekte ve sonuçları ilan etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiLaü
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