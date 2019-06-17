LAÜ’de “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” irdelendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü tarafından “Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyo-Ekonomik Çıktılara Etkisi” konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Dayıoğlu Tayfur konuşmacı olarak katıldı. Tayfur, konferansta ‘Zorunlu Eğitim Süresinin Sosyoekonomik Etkileri’ üzerine yapmış olduğu araştırmaları öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı.

Tayfur: Zorunlu eğitim süresi kızların okullaşma oranında daha önemli etki yaratsa da bu durum cinsiyetler arasındaki eğitim farkını azaltmamıştır

Yaptıkları araştırmalarda Türkiye’de değişen zorunlu eğitim süresinin sosyoekonomik etkilerinin görüldüğünü belirten Tayfur, okullaşma oranının, devletin eğitime yapmış olduğu yatırım harcamaları ile artmış olması ve cinsiyete göre bakıldığında da bu artışın hem kentte hem de kırda kız öğrenciler lehine gelişmesinin önemli bir bulgu olarak ortaya çıktığını belirtti. Sekiz yıllık zorunlu eğitimi tamamlama oranı kırsal kesimde kızlarda %30-40 kadar artarken kentteki erkeklerde de zorunlu eğitim sonrasında (lise) eğitimi tamamlama oranının %10-18 oranında arttığını dile getiren Tayfur, “Zorunlu eğitim süresi kızların okullaşma oranında daha önemli etki yaratsa da bu durum cinsiyetler arasındaki eğitim farkını azaltmamış, özellikle kentte bu farkı artırmıştır” dedi.

Tayfur: Zorunlu eğitimin olumlu sosyoekonomik etkileri özellikle küçük yaşlarda görülür

Tayfur, kızların zorunlu eğitim nedeniyle artan eğitim sürelerinin, erkeklerin zorunlu eğitim sonrasında okullaşma oranını artırarak, erkeklerin işgücüne katılma oranının kadınlara göre daha fazla artmasına neden olduğunu ve cinsiyet farkını daha da arttırdığını söyledi. “Ancak zorunlu eğitim süresinin artması kır-kent farkının azalması ile sonuçlanmıştır” diyen Tayfur, kızlarda bu farkın 0.7-0.8 ve erkeklerde de 0.5 yıla düştüğünü ifade etti.

Zorunlu eğitimin olumlu sosyoekonomik etkilerinin özellikle küçük yaşlarda görüldüğü ve eğitimin artmasının emek piyasasına olumlu yansımalarının olduğu belirten Tayfur, bu tür analizlerin uygulanan politikaların sonuçlarını görmek açısından önem taşıdığı ve birçok ülkenin bu tür çalışmalara destek verdiğini dile getirdi. 1997 yılında zorunlu eğitim süresinin 5 yıldan 8 yıla yükseltilmesi ile ortaya çıkan sosyoekonomik etkilerini paylaşan Tayfur, 2012 yılında 4+4+4 ve toplamda 12 yıla yükselen zorunlu eğitim süresinin sosyoekonomik etkilerinin de devam eden araştırma konuları olduğunu vurguladı.