LAÜ’de “Yeni Yıl Ruhu” isimli atölye çalışmaları yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Gastronomi Bölümü tarafından 2020 yılına girerken “Yeni Yıl Ruhu” isimli atölye çalışmaları yapıldı. Ayrıca 1. Sınıf öğrencilerinin tasarım çalışmalarının yer aldığı sergi düzenlendi.

Organizasyonda 4 farklı atölyede tasarım ve üretim yapıldı

1. sınıf Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve Gastronomi Bölümü öğrencilerinin katıldığı organizasyonda ‘yeni yıl ağacı ve yılbaşı kartı tasarımı atölyesi’, ‘kâğıttan geyik yapımı atölyesi’, ‘yılbaşı temalı duvar stencil çalışması atölyesi’ ve ‘özel tasarımlı yılbaşı kurabiyesi yapımı atölyesi’ olmak üzere 4 farklı atölyede tasarım ve üretim yapıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği iki gün süren atölye çalışmalarında fakülte girişindeki 2 duvarı farklı tasarımlarla boyayan ilk grup yeni yılı kendi üslupları ile yorumlarken, diğer grup temel tasarım ilkelerini kullanarak soyutlanmış yılbaşı ağaçları ve yeni yıl kartları tasarladı. 3. Grup ise aynı tema çerçevesinde kartondan birebir ölçekte geyikler yaparak, tasarım ve yeni yıl ruhu kavramlarını bir araya getirdi.

Öğrencilerin en çok keyif aldığı çalışmalardan biri ise yılbaşı temalı kurabiyeler pişirmek olurken, her biri farklı şekillerde tasarlanan kurabiyeler öğrenciler tarafından süslendi. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Fakülte binasının girişinde ağaç altında öğrencilerin müzik performansı ile birlikte, tüm çalışmalar ışıklandırılarak sergilendi. Ayrıca davetlilere pişirilen kurabiyeler ve yeni yıl kartları da dağıtılarak yeni yıl için iyi dilekler dilendi.